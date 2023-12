BVB: Lange Pause für Adeyemi - Mainz ohne Sechs nach Dortmund

Das Verletzungspech beim BVB hat erneut zugeschlagen. Einem weiteren Spieler droht eine lange Pause.

Nach Julian Ryerson, Felix Nmecha, und Youssoufa Moukoko muss Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auch lange auf Angreifer Karim Adeyemi verzichten.

Adeyemi hat sich im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain einen Teilriss der Syndesmose zugezogen und musste verletzt ausgewechselt werden. Er hat bereits das Bundesliga-Spiel in Augsburg am vergangenen Samstag verletzungsbedingt verpasst und wird dem BVB in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Damit stehen den Dortmundern im letzten Spiel des Jahres am Dienstag (20:30 Uhr) gegen den FSV Mainz vier Akteure nicht zur Verfügung.

Noch härter trifft es allerdings den Gegner. Denn Abstiegskandidat Mainz muss in Dortmund mit Leandro Barreiro (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Joshua Guilavogui (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel), Andreas Hanche-Olsen (Sprunggelenk-OP), Maxim Leitsch (Muskelverletzung im Oberschenkel), Nelson Weiper (Knie-Arthroskopie) und Robin Zentner (knöcherne Verletzung am Finger) sechs Akteure ersetzen.

Nach dem Match gegen den FSV Mainz 05 haben die BVB-Profis bis zum 2. Januar frei. Anschließend geht es für sieben Tage ins Trainingslager nach Südspanien.

Vom 3. bis 9. Januar 2024 reisen Trainer Edin Terzic und seine Spieler wie im Vorjahr nach Marbella. Vor Ort absolviert der BVB am 6. Januar um 15 Uhr ein Testspiel über viermal 30 Minuten gegen den AZ Alkmaar, am 9. Januar geht es um 11 Uhr gegen Standard Lüttich. Die Begegnungen finden auf dem Trainingsgelände Banús Football Center (Dama de Noche) statt.

So könnte der BVB gegen Mainz 05 spielen

Kobel - Meunier, Süle, Hummels, Bensebaini - Brandt, Öczan - Malen, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Es fehlen: Adeyemi (Verletzung am Sprunggelenk), Moukoko (Muskelfaserriss), F. Nmecha (Hüftverletzung), Ryerson (Knieverletzung)

Sperren droht: Hummels