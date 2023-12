VfL Bochum: Lettau vor Leverkusen-Knaller - Trainerteam "tüftelt an einer Lösung"

Der VfL Bochum hat sich aus dem Bundesliga-Keller befreien können. Nun wartet zum Abschluss des Jahres der Spitzenreiter auf den VfL.

Was sich in den letzten Wochen bereits andeutete, hat sich immer mehr bestätigt. Der VfL Bochum ist in der Fußball-Bundesliga schwer zu schlagen.

Die Bilanz zuletzt: Sieben Partien, sechs Mal hat der VfL nicht verloren. Nur bei der TSG Hoffenheim gab es eine Pleite, in den restlichen Partien - fast alles Kellerduelle - hat der VfL gezeigt, was er leisten kann.

Denn auch bei den Remis gegen Mainz oder den 1. FC Köln war der VfL die dominante Mannschaft. Daher fast VfL-Sportdirektor Marc Lettau die bisherige Spielzeit so zusammen: "Wir haben nur ein Ziel, das ist der Klassenerhalt. Wir sind nicht gut in die Saison reingekommen. Seit geraumer Zeit sind wir aber auch sehr stabil, Auch wenn es mal eine Niederlage in Freiburg oder Hoffenheim gab, wir treten deutlich stabiler auf. Daher sehen wir uns auf dem richtigen Weg."

Untermauert wurde das durch das 3:0 am Wochenende gegen Union Berlin, der nächste verdiente Dreier, das mussten auch die Gäste eingestehen. Daher geht der VfL mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz in den letzten Spieltag des Jahres 2023.





Damit war nach den ersten Spieltagen nicht zu rechnen, doch den Vorsprung auszubauen scheint am Mittwoch (20:30 Uhr) sehr schwierig. Denn es geht zum Spitzenreiter Bayer Leverkusen, der die Bundesliga in der laufenden Runde dominiert.

Noch keine Niederlage gab es für die Bayer-Elf, daher weiß auch Lettau, was auf die Bochumer zukommt: "Wir haben uns erstmal extrem über den Sieg gegen Berlin gefreut. Auch über die Art und Weise, wie er zustande kam. Jetzt kommt mit Bayer Leverkusen eine der besten Mannschaften in Deutschland, wenn nicht derzeit sogar die beste, auf uns zu. Sie bilden viele Facetten ab, sind sehr schwer zu bespielen. Sie sind mit dem Ball und ohne Ball stark. Da werden wir uns richtig was einfallen lassen müssen. Das Trainerteam tüftelt an einer Lösung."

Denn Lettau hebt vor allem die "Geschwindigkeit" und die "Physis" der Leverkusener hervor, die mit Florian Wirtz auch einen der überragenden Einzelkönner in ihren Reihen haben. Daher rechnet niemand mit einem Ertrag für den VfL, aber das war in dieser Saison schon öfter der Fall.

Vielleicht gelingt der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch die nächste Überraschung. cb / gp