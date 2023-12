Im neuen Marktwert-Update des Branchenportals gibt es beim VfL Bochum erfreuliche Nachrichten, aber auch große Verlierer.

Das Branchenportal "Transfermarkt.de" hat kurz vor Weihnachten ein Update veröffentlicht und die Marktwerte an die bisher gezeigten Leistungen in der Fußball-Bundesliga angepasst. Auch beim VfL Bochum gibt es Gewinner und Verlierer.

Den größten Sprung nach oben macht Patrick Osterhage. Der zentrale Mittelfeldspieler zeigt seit Wochen konstant starke Leistungen und ist aus der Bochumer Startelf derzeit nicht wegzudenken. Seit dem 10. Spieltag bestritt der 23-Jährige alle Partien über die volle Distanz.

Beim ersten Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg (3:1) belohnte er sich mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Belohnt wird auch sein Marktwert: Um 1,5 Millionen Euro ist dieser auf jetzt 5,5 Millionen Euro gestiegen. Damit ist Osterhage hinter Erhan Masovic (8,5 Millionen Euro) jetzt zweitwertvollster Bochum-Spieler.

Auch Mitspieler Bernardo traf gegen Wolfsburg zum ersten Mal in der Bundesliga. Der Innenverteidiger stand in bisher allen 14 Partien auf dem Platz und zeigte von Beginn an, warum ihn der VfL haben wollte: hinten resolut verteidigen und nach vorne spielerische Lösungen finden.

Auch sein Wechsel von Innen auf die linke Außenverteidigerposition brachte ihn nicht aus dem Rhythmus. Ganz im Gegenteil: Mit 197 gewonnenen Duellen führt der die gesamte Fußball-Bundesliga an. Sein Marktwert beträgt jetzt 4 Millionen Euro (+ 1 Mio. Euro).

Nebenmann Keven Schlotterbeck hat sich durch den Ausfall von Ivan Ordets zum neuen Abwehrchef gemausert. Trainer Thomas Letsch schätzt an ihm vor allem seine Lautstärke, sein Stellungsspiel und, dass er seine Mitspieler mitsteuert. "Transfermarkt.de" schätzt den Leihspieler auf 3,5 Millionen Euro (+ 500.000 Euro).

Auf der anderen Seite gibt es auch Marktwert-Verlierer beim VfL. Allen voran Danilo Soares, der in dieser Saison bislang nicht seinen Platz zu finden scheint. Sein Marktwert ist um fast 50 Prozent eingebrochen, von 1,8 Millionen Euro auf nur noch eine Million Euro.

Der immer noch torlose Philipp Hofmann ist von 2,8 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro gesunken. Auch der Marktwert von Sturmkollege Goncalo Paciencia ist trotz seiner zwei Treffer um 300.000 Euro gefallen. Durch seine wenigen Minuten auf dem Platz liegt dieser nun bei 1,7 Millionen Euro.

Zu den Marktwert-Verlierern zählen außerdem Philipp Förster (- 300.000 Euro), Manuel Riemann (- 200.000 Euro) und Lys Mousset (- 200.000 Euro).