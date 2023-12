BVB: Wechsel schon im Winter? Malen plant wohl Abschied aus Dortmund

Erstmals in dieser Saison saß Donyell Malen am vergangenen Wochenende in der Bundesliga über 90 Minuten auf der Bank. Der Niederländer soll sich einen Wechsel vorstellen können.

Zu Beginn der Saison war Donyell Malen bei Borussia Dortmund absolut gesetzt. Am vergangenen Sonntag ließ Edin Terzic den Niederländer allerdings bereits zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga zunächst auf der Bank - und ließ ihn über 90 Minuten im Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1) sogar erstmals in der Liga ganz außen vor.

Wie Sky nun berichtet, plant der Flügelstürmer seinen Abschied vom BVB. Demnach fremdele der 24-Jährige mit dem Verein und sei auch im Umgang mit den Teamkollegen eher "ein Eigenbrödler".

Ein Indiz dafür, dass Malen den Verein verlassen will, sei der Wechsel seiner Berateragentur im November. Malen zählte zu den Schützlingen des verstorbenen Mino Raiola und wurde anschließend von dessen Nachfolgerin Rafaela Pimenta betreut. Nun unterschrieb er für zwei Jahre bei der niederländischen Agentur SEG.

Vertrag bis 2026, 30 Millionen werden wohl gefordert

Zwar hat der Angreifer in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026, dem Bericht zu Folge wolle man Malen allerdings keine Steine in den Weg legen. Es bräuchte ein Angebot von "rund 30 Millionen Euro", um die Verantwortlichen zu überzeugen.

Für exakt diese Summe wechselte Malen 2021 von der PSV Eindhoven zum BVB. Der Rechstfuß, der zuvor die Jugendabteilungen von Ajax Amsterdam und dem FC Arsenal durchlaufen hatte, kam mit dem Empfehlungsschreiben von 37 Scorerpunkten (27 Tore, zehn Assists) in 45 Partien aus der Vorsaison nach Deutschland.

Beim BVB fügte er sich schnell ein - wenngleich er bei weitem nicht an die Zahlen aus seiner Heimat herankam. In seiner Debüt-Saison gelangen ihm neun Tore und sechs Vorlagen in 38 Spielen, im letzten Jahr brachte es Malen dann auf zehn Tore und acht Assists in 35 Spielen.

Malen startete stark in die Saison

Noch in diesem Sommer galt der Niederländer als einer der Gewinner der Vorbereitung - und konnte daran zu Beginn der Saison gleich anknüpfen. In seinen ersten fünf Pflichtspiel-Einsätzen gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen.

Seitdem traf Malen allerdings nur noch einmal, am 12. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach nach seiner Einwechslung zum 4:2-Endstand. Vielleicht war das bereits der letzte Treffer des Niederländers im BVB-Dress.