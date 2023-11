VfL Bochum: Jahreshauptversammlung - Der Liveticker zum Nachlesen

2. Bundesliga Aufstieg als Ziel: Ex-Bochumer will schnelle Hertha-Rückkehr

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison feierte Tjark Ernst mit Hertha sein Debüt in der Bundesliga. Der Torhüter will so schnell wie möglich sein zweites Spiel in der Elite-Klasse folgen lassen.