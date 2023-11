1. bis 3. Liga: So viele Punkte hätten in den letzten zehn Jahren zum Klassenerhalt gereicht

Schalke, der VfL Bochum und der MSV Duisburg müssen aus dem Ruhrgebiet in ihren Ligen nach unten schauen. So viele Punkte reichten in den letzten Jahren jeweils zum Klassenerhalt.

Während man den VfL Bochum in der Bundesliga im Abstiegskampf erwarten konnte, kommt der Überlebenskampf für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga und den MSV Duisburg in der 3. Liga überraschend.

Daher lohnt ein Blick auf die letzten zehn Jahre und wie viele Punkte jeweils reichten, um den ersten Nichtabstiegsplatz zu erreichen. In Klammern jeweils die Werte, die theoretisch gereicht hätten, um den Klassenerhalt zu erreichen.

Was auffällt: In der 3. Liga sind im Schnitt mehr Punkte nötig, was natürlich auch daran liegt, dass es vier Spieltage mehr gibt. Wobei hier zu erwähnen ist, dass es auch ab und an weniger Absteiger gab aufgrund Insolvenzen oder anderen Abstiegen, die nicht aus sportlichen Gründen vollzogen wurden.

Besonders hart kann es für den MSV werden, der nach 14 Partien erst acht Zähler auf dem Konto hat. In den letzten drei Jahren reichten 38 Zähler zum Klassenerhalt, zuvor gerne auch mal mehr. Hieße: 30 Punkte muss der MSV in den restlichen Spielen holen - und das in dieser so ausgeglichenen Liga. Es gibt leichtere Aufgaben.

So viele Punkte reichten in den letzten zehn Jahren zum direkten Klassenerhalt in der Bundesliga

FC Augsburg (34 Punkte)

2022

VfB Stuttgart (33 Punkte)

2021

Arminia Bielefeld (35 Punkte / 34 hätten gereicht)

2020

FC Augsburg (36 Punkte / 31 hätten gereicht)

2019

FC Augsburg (32 Punkte / 29 hätten gereicht)

2018

SC Freiburg (36 Punkte / 34 hätten gereicht)

2017

FSV Mainz 05 (37 Punkte)

2016

TSG 1899 Hoffenheim (37 Punkte)

2015

Hertha BSC (35 Punkte)

2014

VfB Stuttgart (32 Punkte / 28 hätten gereicht)

So viele Punkte reichten in den letzten zehn Jahren zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

2023

Eintracht Braunschweig (36 Punkte / 35 hätten gereicht)

2022

SSV Jahn Regensburg (40 Punkte / 33 hätten gereicht)

2021

SV Sandhausen (34 Punkte)

2020

Karlsruher SC (37 Punkte)

2019

SV Sandhausen (38 Punkte / 36 hätten gereicht)

2018

SpVgg Greuther Fürth (40 Punkte)

2017

DSC Arminia Bielefeld (37 Punkte)

2016

TSV 1860 München (34 Punkte / 33 hätten gereicht)

2015

FC St. Pauli (37 Punkte)

2014

VfL Bochum (40 Punkte / 36 hätten gereicht)

So viele Punkte reichten in den letzten zehn Jahren zum direkten Klassenerhalt in der 3. Liga

2023

Rot-Weiss Essen (39 Punkte / 38 hätten gereicht)

2022

SC Verl (40 Punkte / 38 hätten gereicht)

2021

SV Meppen (41 Punkte / 38 hätten gereicht)

2020

FSV Zwickau (44 Punkte)

2019

Eintracht Braunschweig (45 Punkte)

2018

VfL Osnabrück (37 Punkte / 32 hätten gereicht)

2017

Werder Bremen II (45 Punkte)

2016

Stuttgarter Kickers (43 Punkte / 42 hätten gereicht)

2015

Hansa Rostock (41 Punkte / 40 hätten gereicht)

2014

Unterhaching (43 Punkte / 41 hätten gereicht)