VfL Bochum: Kapitän mit Klartext - "Für mich waren das zwei klare Fehlentscheidungen!"

Gut gespielt und am Ende wieder mit leeren Händen: Der VfL Bochum konnte auch im achten Bundesligaspiel der laufenden Saison keinen Sieg einfahren. 1:2 unterlag Bochum in Freiburg.

Der VfL Bochum bleibt auch nach Spiel acht der Bundesliga-Saison 2023/2024 sieglos. Beim SC Freiburg unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch nach einer couragierten Vorstellung, inklusive 1:0-Führung durch Goncalo Pacienca, mit 1:2.

Nach der Partie gab es Bochumer Ärger um eine nicht gegebene Rote Karte für Vincenzo Grifo gegen Cristian Gamboa. Später verwandelte Grifo, der zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Rasen hätte stehen dürfen, dann einen umstrittenen Handelfmeter zum 2:1 für Freiburg. Bitter für den VfL Bochum.

RevierSport hat nach dem Spiel mit Anthony Losilla gesprochen. Der VfL-Kapitän redete Klartext.

Anthony Losilla über die 90 Minuten:

"Wir waren meiner Meinung nach besser als die Freiburger. Fakt ist aber, dass wir wieder keine Punkte haben. Wir kriegen es einfach nicht hin, in den wichtigen Momenten das Tor zu verteidigen und vorne das Ding über die Linie zu drücken. Wir geben uns viel Mühe, werden dann aber wieder passiv. Leider hat es nicht gereicht. Wir fahren trotzdem mit einem positiven Gefühl nach Bochum."





... die Schiedsrichter-Entscheidungen: "Für mich waren das zwei klare Fehlentscheidungen. Das Foul von Grifo an Gamboa, ein Einsteigen mit offener Sohle, ist eine klare Rote Karte. Keine Ahnung, warum der Schiedsrichter hier nur Gelb zeigt. Ich verstehe auch nicht, warum der Schiedsrichter sich das nicht noch einmal anschaut. Wenn hier der VAR nicht eingreift, dann weiß ich auch nicht mehr. In diesem VAR gibt es auch keine Konstanz - mal wird geschaut, mal nicht. Man weiß nie, wann dieser VAR angewendet wird."

... das fehlende VAR-Eingreifen: "Beim Elfmeter weiß ich auch nicht, wo der Spieler beim hinfallen mit seiner Hand hin soll. Da muss man den Schiedsrichter fragen. Für mich war das eine Rote Karte für Grifo und kein Handelfmeter gegen uns. Aber ich will jetzt auch nicht alles auf diese zwei Entscheidungen zurückführen. Wir hatten auch so unsere Chancen etwas aus Freiburg mitzunehmen. Jetzt müssen wir gegen Mainz am Freitag unseren ersten Sieg einfahren." wozi mit gp