Schalke: Ohne Vier zum KSC - so geht Geraerts sein erstes Spiel an

Auch auf Englisch konnte man erkennen, wie fokussiert Karel Geraerts vor seinem ersten Schalke-Spiel ist. Er fordert "Gewinnermentalität".

Am Sonntag (13:30 Uhr) werden die Augen auch auf Karel Geraerts gerichtet sein. Denn der neue Trainer des FC Schalke 04 feiert seine S04-Premiere mit dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC.

Die Mission ist klar. Der Belgier soll die Königsblauen aus dem Keller der 2. Bundesliga befreien und in die Regionen führen, wo Schalke sich selber sieht. Am besten schnell, will man die ersten drei Plätze nochmal in Angriff nehmen.

Kurzfristig geht es vor allem darum, Schalke zu stabilisieren, den Abwärtstrend zu stoppen. Bei dem Vorhaben fehlen dem Coach beim KSC mit Marius Müller, Kenan Karaman, Cedric Brunner und Leo Greiml vier Spieler.

Eine der spannendsten Fragen dreht sich um den Torhüter. Denn es ist noch nicht klar, wer gegen den KSC im Tor stehen wird. Der Trainer lässt sich hier noch nicht in die Karten schauen: "Es ist noch zu früh zu sagen, wer im Tor steht. Alle Torhüter waren die ganze Woche im Training. Was ich sah, hat mir gefallen Ich habe drei Keeper mit großer Qualität gesehen. Das ist super für mich als Trainer. Ich sagte bereits, dass alle bei Null starten, auch die Torhüter. Ich werde ihnen am Samstag und Sonntag sagen, wer spielt."

Zu einem ähnlichen Zeitpunkt wird Geraerts auch verraten, in welchem System die Königsblauen antreten werden. "Am Montag wollte ich erst schauen, jetzt habe ich eine Idee, mit welchem System wir spielen werden. Die Akteure haben meine Informationen bisher sehr gut aufgenommen."

Klar ist auch, dass der Gegner Schwierigkeiten haben wird, sich auf Schalke einzustellen. Was den S04-Trainer erwartet, das weiß er schon: "Die Karlsruher haben die letzten Wochen nicht genug Punkte geholt. Sie wollen auch gewinnen, um sich zu verbessern. Sie wissen genau, was sie wollen. Dort gibt es ein neues Stadion, die Atmosphäre wird toll sein. Der KSC hat eine gute Mannschaft und gute Individualisten."

Sein Abschluss vor dem Spiel am Sonntag: "Ich will einfach eine Mannschaft mit Gewinnermentalität sehen."

So könnte Schalke beim Karlsruher SC spielen

Heekeren - Cisse, Baumgartl, Kaminski - Kabadayi, Tempelmann, Schallenberg, Ouwejan - Ouedraogo - Lasme, Terodde

Es fehlen: Brunner (Leistenprobleme), Greiml (Kreuzbandriss), Karaman (Gelb-Rot-Sperre), Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich)