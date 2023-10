BVB: Quartett gewinnt an Marktwert, Adeyemi büßt ein

Das Portal transfermarkt.de hat die neuen BVB-Marktwerte veröffentlicht. Das sind die Gewinner und die Verlierer bei Borussia Dortmund.

Der BVB wähnt sich nach einem holprigen Start auf dem Weg in die richtige Richtung; in der Bundesliga hat sich der Vizemeister in der Spitzengruppe festgetackert. Bei den Marktwerten seiner Profis, die das Portal transfermarkt.de traditionell berechnet, gibt es Gewinner und Verlierer. Ein Name überrascht dabei.

Denn eigentlich hat Felix Nmecha, gekommen vom VfL Wolfsburg, sportlich bislang noch keine bemerkenswerten Fußspuren im Klub hinterlassen. Die größte Aufregung entstand aufgrund seiner früheren Aktivitäten in den Sozialen Medien, die ein homophobes Weltbild andeuten. Sein Marktwert ist allerdings, so transfermarkt.de, deutlich gestiegen: von 15 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro. Viel Geld. Wobei: Insgesamt haben die Dortmunder sogar 30 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg für den Mittelfeldspieler bezahlt, der auf seinen Durchbruch wartet.

Die weiteren Gewinner sind Donyell Malen (von 28 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro), Jamie Bynoe-Gittens (von 14 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro) und Julian Ryerson (von 13 Millionen Euro auf 15 Millionen Euro).

Doch es gibt auch BVB-Verlierer. Etwa Niklas Süle, zuletzt saß der Verteidiger nur auf der Bank. Sein Marktwert schrumpft von 35 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro. Oder Karim Adeyemi, der nicht mehr 40 Millionen Euro, sondern jetzt 35 Millionen Euro wert ist und nicht an seine vergangenen herausragenden Leistungen anknüpfen kann.

Die weiteren Verlierer sind Marius Wolf (von 10 Millionen Euro auf 8 Millionen Euro), Thomas Meunier (von 5 auf 3 Millionen Euro), Sebastien Haller (von 30 auf 25 Millionen Euro) und Giovanni Reyna (von 25 auf 20 Millionen Euro). Der BVB empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nun Werder Bremen; die Gelegenheit für alle Borussen, so zu spielen, dass die Marktwerte steigen.