VfL Bochum: Ruhrstadion-Erweiterung - das ist der Stand

RWE Vonic über seinen "Bruder" im Team, die Torquote und Nationalmannschaft

RWE will nach dem 2:1-Sieg bei der U23 des BVB nachlegen und am Sonntag (22. Oktober, 16.30 Uhr) den 1. FC Saarbrücken besiegen. Eventuell mit Leonardo Vonic in der Startelf.