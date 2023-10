BVB: Kobel für Sportdirektor Kehl "aktuell der beste Torhüter in Deutschland"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobt Torhüter Gregor Kobel. "Er wird ein Gesicht von Borussia Dortmund sein", sagt er in einem Interview.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat BVB-Schlussmann Gregor Kobel in höchsten Tönen gelobt. „Für mich ist er aktuell der beste Torhüter in Deutschland“, sagte Kehl in einem Interview mit der WAZ: „Und er wird sich noch weiterentwickeln. Er wird ein Gesicht von Borussia Dortmund sein.“

Der Schweizer Kobel war 2021 vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt, nach sieben Spieltagen sind die Westfalen auch dank ihres Torhüter noch ungeschlagen. „Dass er der zweite Kapitän ist, zeigt ja, dass wir an seine Qualität und an seine Persönlichkeit glauben. Gregor ist jemand, dessen Stimme in der Kabine Gewicht hat. Der zudem immer wieder mit guten Leistungen überzeugt und gierig auf Erfolge ist“, sagte Kehl.

Der BVB-Sportdirektor bestätigte zudem, dass der Torhüter einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel unterschrieben habe: „Es gibt keine Hintertür.“ Die Vertragsverlängerung des Keepers bis 2028 bezeichnete Kehl als „starkes Zeichen“, Kobel spüre, „dass wir hier etwas entstehen lassen wollen“.