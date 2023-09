VfL Bochum: Hammeraufgaben stehen an - das denkt der Kapitän

In den kommenden Wochen hat der VfL Bochum nur eine Bundesliga-Partie zuhause. Die Auswärtsspiele haben es in sich.

Nach einem Katastrophen-Start in die Saison mit der Pleite im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld und dem 0:5 zum Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart hat sich der VfL Bochum gefangen.

Zuhause gab es zwei starke Auftritte gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Zwischendurch ein 2:2 beim FC Augsburg. Das Problem: Trotz der guten Leistungen gab es noch keinen Sieg.

Die drei Punkte sind in Ordnung, aber es war mehr drin. Sieht auch VfL-Kapitän Anthony Losilla so: "Das waren zwei verlorene Punkte gegen Frankfurt, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht."

Und richtig gute Darbietungen werden auch in den kommenden Wochen nötig sein, will die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch weiter punkten. Denn drei der vier kommenden Begegnungen finden auswärts statt. Die Gegner: Bayern München, RB Leipzig und SC Freiburg. Zwischendrin gibt es ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Losilla: "Wir haben mitbekommen, dass es viel Lob für die letzten drei Leistungen gab. Leider gab es nur drei Punkte dafür. Jetzt warten sehr schwierige Aufgaben auf uns."

Wir müssen einfach überzeugt davon sein, dass wir punkten können. Mit einer anderen Mentalität haben wir keine Chance Anthony Losilla

Den Anfang macht am Samstag die Partie beim Rekordmeister (15:30 Uhr). Losilla über die 90 Minuten in München zur Wiesn-Zeit: "Bayern ist nicht unschlagbar. Wenn wir die Intensität der letzten Wochen behalten, dann können wir auch gegen die Top-Gegner was ausrichten. Wir wollen zeigen, dass wir auch Bayern ärgern können. Wenn wir auch das nötige Glück haben, dann ist viel möglich. Wir müssen einfach überzeugt davon sein, dass wir punkten können. Mit einer anderen Mentalität haben wir keine Chance."

Vielleicht ein kleiner Vorteil für den VfL, dass die Bayern am Mittwochabend noch in der Champions League gegen Manchester United ran müssen. Doch den Routinier der Bochumer interessiert das nur am Rande, denn er weiß: "Bayern lässt bestimmt ein paar Körner liegen. Aber das sind alles erfahrene Akteure, die regelmäßig Champions League spielen und das kennen. Die wissen, wie es geht alle drei Tage zu spielen. Es kann nicht unser Problem sein, ob sie müde sind. Wir müssen uns auf uns fokussieren." cb / gp