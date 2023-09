VfL Bochum: Nach Jubiläumsfeier soll Dreier-Party folgen

175 Jahre ist der VfL Bochum geworden. Am Wochenende soll die nächste Party steigen, wenn der erste Sieg der noch jungen Saison eingefahren wird.

Die Länderspielpause ist vorbei, die ersten drei Ligen sind am Wochenende nach einer Pause wieder im Einsatz.

In der Fußball-Bundesliga muss der VfL Bochum am 4. Spieltag zuhause gegen Eintracht Frankfurt ran (Samstag, 16. September, 18:30 Uhr). In den letzten beiden Jahren war das ein gutes Omen. Vor zwei Jahren gab es einen Heimsieg, auch im letzten Jahr gewann der VfL, es war der erste Sieg der Saison - am 9. Spieltag.

Nach den Feierlichkeiten rund um den 175. Geburtstag des VfL Bochum soll nun eine Feier bezüglich des ersten Sieges der noch jungen Spielzeit folgen.

Am Wochenende war VfL-Kapitän Anthony Losilla auch an der Castroper Straße, sein Fazit: "Das war ein schönes Fest, es waren viele Zuschauer da. Ich habe das Legendenspiel gesehen, man hat gemerkt, wie stolz die Leute auf die Mannschaft waren. Das war ein schönes Wochenende. Und die Legenden hatten es noch drauf."

Nach dem Spiel gegen die Eintracht soll man auch sagen, dass die Bochumer Profis es noch drauf haben. Nach der Pleite beim VfB Stuttgart zum Liga-Auftakt und den beiden Unentschieden gegen Borussia Dortmund (1:1) und beim FC Augsburg (2:2) soll der positive Trend nun fortgesetzt und mit drei Punkten gekrönt werden.

Losilla erklärt: "Samstag geht es nach der Pause weiter. Da kommt eine sehr solide Mannschaft auf uns zu. Wir haben in den letzten zwei Wochen gut gearbeitet und sind bereit."

Mit der Eintracht kommt ein Gegner, der ins internationale Geschäft möchte, der auch noch ungeschlagen ist, der aber aufgrund eines großen Umbruchs im Sommer noch nicht ganz rund lief bisher.

Der Routinier des VfL über den Gegner: "Frankfurt hat einige gute Jungs verloren. Aber sie haben auch Qualität verpflichtet, das ist eine richtig gute Mannschaft. Da brauchen wir einen sehr guten VfL Bochum, um die Partie gewinnen zu können." cb / gp