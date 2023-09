Länderspielpause: Diese Revier-Talente sind bei den DFB-U-Nationalmannschaften

Neben den Senioren gehen auch die DFB-Junioren auf Länderspielreise. Talente vom FC Schalke 04, Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und sogar dem MSV Duisburg dürfen sich zeigen.

Während die deutsche A-Nationalmannschaft in Testspielen gegen Japan (Samstag, 9. September, 20.45 Uhr) und Frankreich (Dienstag, 12. September, 21 Uhr) gefordert ist, stehen für die DFB-Jahrgänge der U21, U20, U19, U17 und U16 ebenfalls einige Spiele an. Mit von der Partie sind dabei auch Talente aus dem Revier.

Die U21 testet bereits am Freitag (18.15 Uhr) gegen die Ukraine. Am darauffolgenden Dienstag (19 Uhr) geht es in der EM-Qualifikation in den Kosovo. Trainer Antonio di Salvo setzt dabei erneut auf Youssoufa Moukoko (18). Der Stürmer lief bereits sechsmal für die U21 auf und erzielte sechs Treffer.

S04-Neuzugang und MSV-Talent feiern U20-Premiere

Für die U20 geht es in der sogenannten Elite League am Donnerstag (17 Uhr) gegen Italien und anschließend am Montag (16.15 Uhr) gegen Polen. Erstmals in der zweitältesten Junioren-Auswahl mit dabei sind dann auch Schalke-Neuzugang Yusuf Kabadayi (19) und Caspar Jander (20). Während Schalke-Neuzugang Kabadayi bereits für die deutsche U18 und U19 auflief, feiert Duisburgs Jander seine Premiere im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Mit Joshua Quarshie (19, TSG Hoffenheim) ist auch ein ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen dabei.

Schon am Mittwoch (18 Uhr) trifft die U19-Nationalmannschaft auf England, am Dienstag folgt dann das Duell mit der Schweiz. Christian Wörns setzt für die beiden Begegnungen auf Linksverteidiger Vitalie Becker (18, Schalke 04), den defensiven Mittelfeldspieler Rafael Lubach (18, Borussia Dortmund) und Mittelstürmer Mohammad Mahmoud (18, VfL Bochum). Während Becker und Lubach bereits für die U17 aufliefen und nun zur U19 aufrücken, winkt Mahmoud sein Debüt für Deutschland. Zuvor spielte der Angreifer, der für die VfL-U19 in dieser Saison bereits viermal traf, für die U20 von Palästina (vier Spiele, ein Tor).

Zahlreiche Revier-Kicker in der U17 und U18

Beim Vier-Nationen-Turnier trifft die U17 auf Israel (Donnerstag, 11 Uhr), Dänemark (Samstag, 16 Uhr) und Italien (Dienstag, 11 Uhr). Mit dabei sind gleich fünf Spieler aus dem Revier. Innenverteidiger Tyler Meiser (16) und Angreifer Nick Cherny (16) von Borussia Dortmund, sowie Rechtsverteidiger Kayhan Sayman (16) und Mittelstürmer Taycan Etcibasi (16) vom FC Schalke 04 und der Bochumer Linksverteidiger Owono-Darnell Keumo (15) dürfen den DFB repräsentieren.

Gleich zweimal gegen Österreich geht es derweil für die U16 (Freitag, 18 Uhr/Montag, 11 Uhr). Mit Osman Turay (14) hat Marc-Patrick Meister einen Spieler des FC Schalke 04 nominiert.

Für die U18 steht derweil kein Spiel an. Untätig bleibt der Jahrgang, der zuletzt die U17-Europameisterschaft feierte aber dennoch nicht. Bei einem Lehrgang in Frankfurt sind gleich vier Dortmunder und drei Schalker dabei. Die Borussen Paris Brunner (17, Mittelstürmer), Almugera Kabar (17, Linksverteidiger), Kjell Wätjen (17, zentrales Mittelfeld) und Charles Hermann (17, Linksaußen) dürfen sich ebenso zeigen wie die S04-Talente Assan Ouedraogo (17, zentrales Mittelfeld), Taylan Bulut (17, Rechtsverteidiger) und Bilal Brusdeilinis (17, Mittelstürmer).