VfL Bochum: Neuer Stürmer - "Ich weiß, welche Stimmung hier vorherrscht"

Der VfL Bochum verpflichtete noch am Deadline Day einen neuen Stürmer. Goncalo Pacienca wurde ausgeliehen.

Goncalo Paciencia stürmt ab sofort für den VfL Bochum. Der Portugiese kommt auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten Celta Vigo ins Ruhrgebiet. Die Leihvertrag läuft bis zum 30. Juni 2024.

Im Sommer 2022 wechselte der zweimalige portugiesische Nationalspieler von der Eintracht aus Frankfurt nach Vigo. Mit den Hessen gewann Paciencia in der Spielzeit 2021/22 die Europa League, erzielte dabei im Laufe des Wettbewerbs selbst zwei wichtige Treffer.

Zudem stehen sowohl der Meistertitel in Portugal als auch in Griechenland in der sportlichen Vita des Stürmers.

Marc Lettau, VfL-Sportdirektor, freut sich auf den neuen Angreifer: "Wir wollten uns im Angriff unbedingt noch einmal verstärken. Mit Goncalo Paciência haben wir die ideale Lösung gefunden. Er verfügt bereits über reichlich Erfahrung, sowohl in der Bundesliga als auch in den europäischen Wettbewerben."

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport, ergänzt: "Goncalo kennt die Bundesliga sehr gut, er weiß, worauf es in dieser Liga ankommt und wird keine lange Eingewöhnungszeit brauchen. Wir freuen uns sehr darauf, Gonçalo bis zum kommenden Sommer im VfL-Trikot zu sehen.“

"Ich bin sehr glücklich, von nun an wieder in der Bundesliga aufzulaufen. Die Atmosphäre im Vonovia Ruhrstadion kenne ich durch meine Zeit in Frankfurt. Ich weiß daher, welche Stimmung hier vorherrscht und wie schwer es für die Gastmannschaft ist, in Bochum zu bestehen. Nun will ich meinen Teil dazu beitragen, dass dies auch so bleibt und wir am Ende mit dem VfL erneut das große Ziel Klassenerhalt erreichen“, sagt Gonçalo Paciência.

Spielerdaten Goncalo Paciencia im Überblick

Bundesliga Spiele/Tore: 67/14

La Liga/ESP Spiele/Tore: 25/2

Liga Portugal/POR Spiele/Tore: 70/9

Super League I/GRE Spiele/Tore: 1/0

Länderspiele/Tore: 2/1

Champions League Spiele/Tore: 2/0

Europa League Spiele/Tore: 22/3

Bisherige Vereine: Celta Vigo (2022/23); Eintracht Frankfurt (2021/22; 2018-20); FC Schalke 04 (2020/21); FC Porto (2002-2015; 01/2018-2018); Rio Ave (01/2017-2017); Olympiakos Piräus (2016-01/2017); Academica Coimbra (2015/16)