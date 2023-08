VfL Bochum: Letsch hat fast alle Mann beisammen, FCA verkaufte Topstürmer

Der VfL Bochum will den ersten Dreier der Saison. Gegen den FC Augsburg hat das zuletzt meistens gut geklappt.

Der dritte Spieltag in der Fußball-Bundesliga und das Ende des Sommer-Transferfensters liegen in diesen Tagen nah beieinander. Während der VfL Bochum sich auf das Auswärtsspiel am Samstag (2. September, 15:30 Uhr) beim FC Augsburg vorbereitet, werden im Hintergrund noch letzte Transfers geplant.

So wird Simon Zoller den VfL in Richtung Fortuna Düsseldorf verlassen, auch Spieler wie Tim Oermann Luis Hartwig oder Jordi Osei-Tutu sind Kandidaten für einen Abgang.

VfL-Trainer Thomas Letsch betonte auf der PK vor dem Spiel beim FCA: "Es ist der 31. August, es kann sich also noch etwas tun bis zum morgigen Abend. Ich plane zunächst mit allen Spielern, die aktuell bei uns unter Vertrag stehen."

Neben den vermeintlichen Abgängen wird Letsch in Augsburg nur auf Moritz-Broni Kwarteng verzichten müssen, der noch Trainingsrückstand hat. Im dritten Versuch soll daher mit dem fast vollen Kader der erste Sieg her.

In der letzten Saison hat das gegen Augsburg gut geklappt, beide Duelle gingen an den VfL. Nach dem Aus im Pokal und dem Start mit einem Punkt aus zwei Partien soll es nun eine Wiederholung geben.

Letsch: "Jedes Spiel in der Bundesliga ist besonders. Nicht nur ein Derby gegen den BVB. Zwei Spiele, ein Punkt. Wir haben bislang noch nicht gewonnen, das wollen wir am Samstag tun. Das wird eine große Aufgabe, aber der stellen wir uns natürlich."

Letsch freut sich auf die Partie, auch auf die Konkurrenzsituation bei seinem Personal: "Maxi Wittek hatte gegen den BVB einen Schlag abbekommen. Aber das beeinträchtigt ihn nicht mehr. Wir konnten heute mit 23 Spielern trainieren, alle sind heiß und brennen auf Einsätze. Wir haben eine extreme Konkurrenzsituation im Kader. Das macht die Entscheidungen für das Trainerteam schwer, aber das ist ja insgesamt positiv für uns."

Positiv soll es auch nach den 90 Minuten in Augsburg aussehen, der Trainer hat allerdings großen Respekt vor Augsburg: "Der FCA spielt sehr aktiv, sehr aggressiv. Sie haben einen ähnlichen Ansatz wie wir. Das wird ein intensives Spiel. In den letzten Duellen dort haben wir die Situation gut angekommen, aber das interessiert heute nicht mehr."

Wie der Gegner auftritt, das wird schwer zu sagen sein, schließlich arbeiten auch die Augsburger noch an Transfers, unter anderem verlor man kurz vor dem VfL-Spiel Angreifer Mergim Berisha, der für kolprtierte 14 Millionen Euro zur TSG Hoffenheim wechselte. Kommen sollen unter anderem die Berliner Verteidiger Jonjoe Kenny und Marc-Oliver Kempf.

So könnte der VfL Bochum beim FC Augsburg spielen

Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Hofmann, Asano

Es fehlen: Kwarteng (Trainingsrückstand), Osei-Tutu (Adduktorenprobleme), Esser (Knieprobleme)