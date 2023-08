VfL Bochum: Wittek meldet sich zurück und warnt vor Hochmut: "Wäre größenwahnsinnig"

Maximilian Wittek hat sich nach seiner Verletzung beim VfL Bochum zurückgemeldet. Er spricht über den Saisonstart und seine ersten Tage im Ruhrgebiet.

Das Heimdebüt von Maximilian Wittek für den VfL Bochum endete vorzeitig. Beim Spiel gegen Borussia Dortmund (1:1) am vergangenen Samstag musste der 28 Jahre alte Linksaußen kurz nach der Pause verletzt ausgewechselt werden.

Am Dienstag meldete sich Wittek im Training zurück - und gab Entwarnung. "Ich merke es noch ein bisschen, aber es ist zum Glück keine strukturelle Verletzung", sagte er über den Schlag, den er auf den linken Oberschenkel bekommen hatte.

Zudem sprach der Neuzugang von Vitesse Arnheim über...

... den Bochumer Saisonstart mit dem 0:5 gegen Stuttgart und 1:1 gegen BVB: "Ich denke mal, der erste Spieltag war für uns alles andere als prickelnd. Wir haben viel darüber gesprochen und konnten es inzwischen zum Glück abhaken. Das war gar nichts von uns. Gegen Dortmund haben wir eine gute Partie gezeigt. Im Nachhinein ist es sogar ein bisschen schade, denn aufgrund unserer Chancen war vielleicht sogar mehr drin. Aber das ist der Weg, den wir weitergehen müssen. Dann werden wir unsere Punkte holen."

... sein erstes Heimspiel für Bochum: "Die Atmosphäre macht definitiv etwas mit einem. Ich habe schon einige Male zu Zweitliga-Zeiten in Bochum gespielt, von daher hatte ich einen groben Eindruck von der Stimmung. Aber in der Bundesliga ein Derby hier zu spielen, ist noch mal was anderes. Mit dem vollen Stadion im Rücken ist es ein Hexenkessel. Das pusht uns als Mannschaft extrem. Jetzt wollen wir auch auswärts so gut performen wie zuhause."

... sein Bundesliga-Debüt mit 28 Jahren: "Als Spätstarter würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin in meiner zehnten Profisaison und habe schon einiges erlebt, international Erfahrung gesammelt und etliche Spiele in der holländischen Liga absolviert. Jetzt war einfach der perfekte Moment für einen Wechsel in die Bundesliga."

... seine Anfangszeit in Bochum: "Die Mannschaft hat mir geholfen und es mir leicht gemacht, mich zurechtzufinden. Mit einigen Jungs haben sich die Wege ja auch schon gekreuzt. Mit Philipp Hofmann habe ich bei Greuther Fürth zusammengespielt, mit Matus Bero zuletzt in Arnheim. Und Spielern wie Felix Passlack, Anthony Losilla oder Manuel Riemann stand ich schon häufiger als Gegner gegenüber.

... die Saisonziele des VfL: Die Saison ist noch sehr, sehr jung. Jetzt über Platzierungen zu sprechen, wäre falsch. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Der Klassenerhalt steht über allem. Alles andere wäre größenwahnsinnig. Was am Ende rauskommt, werden wir dann sehen. mit gp