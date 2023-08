VfL Bochum: Zoller-Poker hat begonnen - Wohin verschlägt es den Angreifer?

Der VfL Bochum und Simon Zoller werden sich in diesem Sommer nach viereinhalb Jahren höchstwahrscheinlich trennen. Die Zeichen in diese Richtung verdichten sich.

Die Kader-Nichtnominierung von Simon Zoller im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund (1:1) brachte den Ball ins Rollen. Der 32-Jährige hat bei VfL-Trainer Thomas Letsch einen schweren Stand und sucht für sich nach Alternativen. RevierSport berichtete vom Interesse von Fortuna Düsseldorf.

Es sieht alles danach aus, dass Zoller die Castroper Straße nach 109 Pflichtspielen im VfL-Trikot und viereinhalb Jahren in diesen Tagen verlassen wird. Bis Freitag, 1. September (18 Uhr), kann der Wechsel noch vollzogen werden.

Stand Dienstag, 29. August (15 Uhr), hakt noch einiges, ehe Vollzug vermeldet werden könnte. Denn: Wie RevierSport erfuhr, kam es am Montag zu einem Treffen zwischen VfL-Sportchef Marc Lettau, Simon Zoller und dessen Berater Markus Peter. Das Ergebnis: Zoller darf gehen und die Bochumer wollen sich bei diesem wohlverdienten Spieler auch kooperativ zeigen.

Heißt: Der VfL wird Zoller wohl in Bezug auf eine Ablösesumme keine Steine in den Weg legen, was angesichts seines sportlichen Stellenwerts und seines Alters nachvollziehbar wäre. Im Gegenzug könnte man einen der Besserverdiener im Kader von der VfL-Gehaltsliste streichen. Klar ist, dass Zoller bei einem Wechsel in die 2. Bundesliga finanzielle Einbußen hinnehmen müsste.

Auf RevierSport-Nachfrage äußerte sich Zollers Berater Peter am Dienstag nicht zum Stand der Verhandlungen. Nur so viel: Eine von einigen Medien bereits erzielte Einigung zwischen Fortuna Düsseldorf, dem VfL Bochum und Zoller dementierte er.

Möglicherweise sind nach dem sich abzeichnenden Abschied Zollers weitere Interessenten auf den Plan getreten, so gab es bereits vor Wochen Gerüchte über ein Interesse der Ligakonkurrenten Hannover 96 und Karlsruher SC, der in diesem Sommer schon Lars Stindl nach 13 Jahren zurück in den Wildpark holte und wo man ehemalige verdiente Spieler zu schätzen weiß. Zoller stammt aus der Jugend der Badener und war beim KSC von 2008 bis 2012 aktiv.

Bleibt abzuwarten, wohin es Zoller bis Freitag (18 Uhr) verschlagen wird. Aktuell scheint nur eines festzustehen: dass er am kommenden Wochenende kein Vertragsspieler des VfL Bochum mehr sein wird.

Simon Zoller in Zahlen:

VfL Bochum: 109 Spiele, 33 Tore, 21 Vorlagen

1. FC Köln: 91 Spiele, 16 Tore, 7 Vorlagen

1. FC Köln II: 2 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Karlsruher SC: 13 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Karlsruher SC II: 56 Spiele, 18 Tore, 4 Vorlagen

1. FC Kaiserslautern: 44 Spiele, 18 Tore, 5 Vorlagen

VfL Osnabrück: 39 Spiele, 15 Tore, 7 Vorlagen