FC Bayern München: Offiziell! Neuer Torwart ist da und erhält einen Fünfjahresvertrag

Der Wechsel von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern ist perfekt. Am Freitagabend (25. August) wurde der Israeli offiziell in München vorgestellt.

Der Wechsel von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern München ist perfekt. Der 23 Jahre alte Schlussmann kommt vom israelischen Klub Maccabi Tel Aviv und erhält beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028.

Medienberichten zufolge zahlen die Münchner für die vorläufige Nummer zwei hinter Sven Ulreich eine Sockelablöse von fünf Millionen Euro.

Nach zäher Suche und zahlreichen Wendungen ist die Transfer-Baustelle Torwart beim FC Bayern also geschlossen. Lange hatten die Münchner einen Ersatz für den nach einem Beinbruch noch nicht wieder einsatzfähigen Kapitän Manuel Neuer gesucht. Kurz vor Bundesliga-Start entschieden die Vereinsbosse dann, mit Ulreich als Nummer eins in die neue Saison zu starten. Peretz muss sich nun hinter dem 35-Jährigen einreihen. Er wird als Mann der Zukunft gesehen und soll von Ulreich und Neuer lernen.

Die Stärken des 1,87 Meter großen Israelis liegen vor allem im Eins-gegen-eins sowie auf der Linie. Zudem gilt Peretz, der als moderner Keeper mit einer exzellenten Physis und Athletik daherkommt, als echter Elfmeter-Experte, sowohl im eigenen als auch im gegnerischen Strafraum. Neben zahlreichen parierten Elfmetern erzielte Peretz in der Saison 2019/20 für den Zweitligisten Beitar Tel Aviv auch zwei Treffer selbst vom Punkt.

"Wir haben ihn lange beobachtet. Er hat eine sehr gute U21-EM gespielt. Danach hatten wir entschieden, dass er eine gute Ergänzung für unsere Torhütergruppe sein könnte", berichtete Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch vor der offiziellen Verpflichtung.

FC Bayern München: Große Namen wurden zuvor gehandelt

Nach der Bekanntgabe des Transfers meinte Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen: "Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft. Er besitzt ein großes Potenzial." Peretz sprach vom "Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Klub wie den FC Bayern spielen zu dürfen". Er sei "hungrig auf alles, was jetzt kommt".

Zuvor waren größere Namen gehandelt worden wie Kepa Arrizabalaga, David de Gea, Bono oder Stefan Ortega. Yann Sommer (zu Inter Mailand) und Alexander Nübel (zum VfB Stuttgart) hatten die Münchner ziehen lassen. wozi mit dpa