Bundesligist VfB Stuttgart reist am Freitagabend mit breiter Brust zu RB Leipzig – auch dank Chris Führich.

Während der VfL Bochum durch die 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart einen desolaten Auftakt in der neuen Bundesliga-Spielzeit erwischte, war es für Stuttgart natürlich ein Start nach Maß. Mit dem 5:0-Erfolg setzten sich die Schwaben an die Tabellenspitze vor dem FC Bayern München – eine tolle, wenn auch wahrscheinlich nur kurze Momentaufnahme.

Serhou Guirassy und Silas trafen jeweils doppelt. Dazu erzielte auch der Ex-Dortmunder Dan-Axel Zagadou einen Treffer an diesem besonderen Samstagnachmittag in der Mercedes-Benz-Arena.

Apropos Ex-Dortmunder: Auch ein anderer ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund lief gegen den VfL Bochum so richtig zur Höchstform auf. Die Rede ist von Flügelflitzer Chris Führich.

Der 25-Jährige machte ein starkes Spiel, ließ seinem Gegenspieler Felix Passlack in den meisten direkten Duellen nicht den Hauch einer Chance und bereitete zwei Treffer direkt vor. Kein anderer Bundesliga-Spieler steuerte mehr als zwei Vorlagen an diesem Spieltag bei.

Auch in anderen Statistiken konnte Führich gute Werte aufweisen. Er lief 10,4 Kilometer, absolvierte 25 Sprints, 69 intensive Läufe und brachte fast 90 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann (88,9 Prozent). Da war es keine große Überraschung, dass der Offensivspieler für seine gute Leistung ausgezeichnet (Note: 2,0) und in die Kicker-Elf des Spieltags gewählt wurde.

Ex-Borusse hat sich in der Bundesliga etabliert

Bereits in der Endphase der vergangenen Saison hatte der 1,81-Meter-Mann, der seit 2021 für Stuttgart spielt, mit guten Auftritten zum Klassenerhalt beigetragen. Aus der VfB-Startelf ist der schnelle Flügelspieler aktuell nicht wegzudenken.

In der Jugend wurde Führich lange bei Schalke 04, aber dann auch bei Borussia Dortmund ausgebildet. 2019 kehrte er zum BVB zurück und machte durch eine gute Saison bei der U23 in der Regionalliga den Zweitligisten SC Paderborn auf sich aufmerksam, der Führich im August 2020 verpflichtete. Wieder nur ein Jahr später folgte der Schritt nach Stuttgart – in die Bundesliga.

Zu Dortmunder-Zeiten stand der 25-Jährige bereits fünfmal im Kader der Profis bei einem Liga-Spiel, wurde aber nicht eingesetzt und hatte schlicht keine Perspektive. Mittlerweile kann Führich auf stolze 61 Bundesliga-Partien (acht Tore, sechs Vorlagen) zurückblicken.