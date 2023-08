Bundesliga: 0:5! Harmloser VfL Bochum kassiert heftige Abreibung in Stuttgart

Der VfL Bochum wollte in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga weniger Gegentreffer kassieren - und verlor direkt am 1. Spieltag mit 0:5 (0:2) beim VfB Stuttgart.

Das fängt ja gut an. Der VfL Bochum ist mit einer schmerzhaften Niederlage in die Fußball-Bundesliga gestartet. Beim VfB Stuttgart gab es für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am 1. Spieltag der neuen Saison eine deutliche 0:5-Pleite (0:2).

Dabei startete die Partie so vielversprechend aus VfL-Sicht. Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, als sich Philipp Hofmann nach Steckpass von Christopher Antwi-Adjei gegen Dan-Axel Zagadou durchsetzt. Es sollte nicht das einzige Duell bleiben. Frei vor VfB-Keeper Alexander Nübel schob der Mittelstürmer den Ball mit dem schwächeren Rechten aber ein ganzes Stück am Tor vorbei.

Das war es aber auch schon mit gefährlichen Offensivszenen der Bochumer. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, legten sich den VfL Stück für Stück zurecht. Bochum kam kaum aus der eigenen Hälfte raus und bekam vom VfB gezeigt, was Effizienz bedeutet. Serhou Guirassy zog aus 20 Metern trocken ab und traf mit der ersten Chance zur Stuttgarter Führung (18.).

In der Folge lief Bochum Rückstand und Ball hinterher. Eine Großchance von Woo-Yeong Jeong konnte noch zur Ecke abgelenkt werden, diese nutzte der VfB aber, um auf 2:0 zu erhöhen (38.). Dieses Mal verlor Hofmann das Duell mit Zagadou, der Stuttgarter köpfte am ersten Pfosten ein.

Bei Manuel Riemann konnte sich der VfL bedanken, dass es mit diesem Spielstand in die Kabine ging. In der Nachspielzeit lenkte der Keeper einen Außenristschuss von Jeong aus kurzer Distanz per Glanztat an die Latte.

Stuttgart: Nübel - Stenzel (78. Massimo), Anton, Zagadou, Ito (78. Sosa) - Jeong, Karazor (78. Egloff), Millot - Silas (78. Leweling), Führich - Guirassy (83. Milosevic). Nübel - Stenzel (78. Massimo), Anton, Zagadou, Ito (78. Sosa) - Jeong, Karazor (78. Egloff), Millot - Silas (78. Leweling), Führich - Guirassy (83. Milosevic). Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla (80. Loosli), Stöger (68. Osterhage), Wittek - Asano (68. Daschner), Hofmann (46. Zoller), Antwi-Adjei (65. Broschinski). Tore: 1:0 Guirassy (18.), 2:0 Zagadou (38.), 3:0 Silas (59.), 4:0 Silas (67.), 5:0 Guirassy (77.) Gelbe Karten: - / Antwi-Adjei (45.) Schiedsrichter: Daniel Siebert Zuschauer: 53.000

Letsch reagierte und brachte zur Halbzeit Simon Zoller für Philipp Hofmann. Bochum war jetzt mehr am Ball - aber nur, weil Stuttgart es zuließ. Die Gastgeber schauten sich das in aller Ruhe an, lauerten auf Konter und blieben vor dem Tor eiskalt.

Takuma Asano hatte per Flachschuss noch die erste gute VfL-Möglichkeit, doch statt den Anschlusstreffer zu erzielen, fiel keine Minute auf der anderen Seite die Vorentscheidung. Bei einer Flanke aus dem Halbfeld verlor die VfL-Defensive VfB-Angreifer Silas aus den Augen. Dieser ging volles Risiko und traf per Direktabnahme zum 3:0 (58.).

Die Bochumer ergaben sich nun vollends ihrem Schicksal. Erst wurde wieder Silas übersehen, der erneut per Volleyschuss erfolgreich war (67.). Zehn Minuten später schnürte auch Guirassy seinen Doppelpack (77.).

Erschreckend: Das 6:0 lag mehr in der Luft als der Ehrentreffer. Stuttgart ließ aber Gnade walten und beließ es bei den fünf Toren. Damit übernimmt der VfL direkt die rote Laterne und steht auf dem letzten Platz.