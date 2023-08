Der VfL Bochum geht angeschlagen in die Derby-Woche, an dessen Ende das Heimspiel gegen Borussia Dortmund steht (Samstag, 26. August, 15.30 Uhr).

Es war ein schmerzhafter Realitätscheck für den VfL Bochum. Auf das DFB-Pokal-Aus bei Arminia Bielefeld folgte eine 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart - die höchste Auftaktniederlage der Vereinsgeschichte. Nie zuvor hatte der VfL mehr als drei Gegentore an einem 1. Spieltag kassiert.

Dabei sollte doch nach 72 Gegentoren in der Vorsaison defensive Stabilität an der Castroper Straße Einkehr erhalten. Dass eine Sommer-Vorbereitung nicht reichen würde, aus dem VfL das Bollwerk der Liga zu machen, war zu erwarten. Dennoch wirkte die Mannschaft teilweise planlos, ungeordnet - und fehlerhaft.

Dabei ginge die Fehlersuche nicht weit genug, nur mit dem Finger auf die Dreierkette zu zeigen. Gegentor Nummer eins ging ein eigener Einwurf in der Stuttgarter Hälfte mit anschließend mangelhaftem Verhalten im Rückwärtsgang voraus und beim 0:2 fehlte die letzte Konsequenz im defensiven Kopfballspiel.

Anhand des dritten Gegentreffers lässt sich festmachen, woran es in den ersten beiden Pflichtspielen besonders haperte: Bochum ist zu passiv. Nicht ohne Grund wurde der Stuttgarter Vorlagengeber Chris Führich im Anschluss vom ZDF-Reporter gefragt, ob er jemals so viel Zeit bei einer Flanke gehabt habe.

Bero und Gamboa als Startelf-Alternativen

Schon in Bielefeld war zu beobachten, dass nicht immer klar war, wer wann rausrücken muss. Patrick Fabian hatte darauf mit Unverständnis reagiert. Die Zuordnungen seien allen bekannt, jeder wisse, was er zutun habe. Der Unterschied zwischen theoretischen Wissen und automatischen Umsetzen wurde aber auch in Stuttgart deutlich.

"Ich muss bei mir anfangen, jeder Spieler bei sich und sich hinterfragen", hatte Letsch im Anschluss an das Debakel gesagt. Zwei Möglichkeiten hat der 54-Jährige: Das 3-4-1-2-System, mit dem der Großteil der Vorbereitung absolviert wurde, bereits wieder umwerfen oder einer veränderten Startelf vertrauen.

Letzteres ist die wahrscheinlichere Variante und in Matus Bero ein Kandidat für das Mittelfeldzentrum. Vorausgesetzt er ist fit. Sollte der 27-Jährige, der mit muskulären Problemen ausgefallen war, unter der Woche trainieren können, steht seinem Startelf-Debüt vermutlich nichts im Wege. Letsch ist bekanntermaßen großer Fan des Neuzugangs.

Eine weitere Veränderung ist auf der rechten Außenposition möglich. Nach einem "heißen Fight" über die gesamte Vorbereitung hatte Felix Passlack die Nase gegenüber Cristian Gamboa vorne gehabt. Zwei nicht gerade überzeugende Pflichtspiel-Auftritte könnten nun einen Wechsel nach sich ziehen.

Es sei denn, Letsch setzt auf Passlacks Extra-Motivation, sich gegen seinen Ex-Klub zeigen zu wollen. Zum ersten Heimspiel kommt Borussia Dortmund ins Ruhrstadion (26. August, 15.30 Uhr). Klar ist nur: Irgendetwas muss sich ändern, sonst wird die nächste Klatsche nicht zu verhindern sein.