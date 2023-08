Bundesliga: Wegen Nmecha? Spruchband im Stadion vor BVB-Spiel gegen Köln

U19 Bundesliga Schalke holt Punkt, Bochum verliert erneut, Dortmund schießt Aachen ab

Am Samstag stand der 2. Spieltag in der U19-Bundesliga West an. Borussia Dortmund gewann deutlich, VfL Bochum verlor erneut knapp und der FC Schalke 04 holt einen Punkt.