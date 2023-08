VfL Bochum: Ein neuer Ausfall, Personalplanung noch nicht abgeschlossen

Der VfL Bochum muss vor dem Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart auf zwei Spieler verzichten. Das sagt der Trainer vor den 90 Minuten.

Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga startet am Wochenende. Der VfL Bochum muss am ersten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart antreten.

Zuvor gab es für den VfL bereits den ersten Dämpfer. Beim Drittligisten Arminia Bielefeld flog die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch aus dem DFB-Pokal.

Dort setzte dich das fort, was sich in der Vorbereitung ankündigte. Nach vorne geht noch zu wenig beim VfL, hinten kassiert die Mannschaft zu viele Treffer.

Das muss besser werden, wenn der VfL beim VfB etwas mitnehmen möchte. Positiv: Personell kann der VfL fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Neuzugang Moritz-Broni Kwarteng fällt aus, zudem musste sich Matus Bero kurzfristig mit muskulären Problemen abmelden.

Maximilian Wittek, der unter der Woche von Vitesse Arnheim verpflichtet wurde, könnte bereits sein Debüt feiern.

In dem Fall droht Christopher Antwi-Adje die Bank. Letsch zur Personalie Wittek: "Maxi Wittek wurde hier sehr schnell integriert. Er ist ein offener Typ, hat sich im Training auch schnell angepasst. Er wird am Samstag dabei sein und ist sicherlich auch eine Option für die Startelf. Wir sind im Profifußball. Da muss man Entscheidungen treffen. Wittek hat eine komplette Vorbereitung hinter sich, er ist voll im Saft."

Und nach dem Bielefeld-Spiel bietet es sich an, die eine oder andere Stelle neu zu besetzen. Letsch warnt seine Mannschaft: "Die Niederlage in Bielefeld war natürlich Thema. Wir wollen nicht ständig einem Rückstand hinterherlaufen, das war im letzten Jahr zu oft der Fall. Der Auftritt war nicht gut genug, das darf uns in Stuttgart nicht nochmal passieren."

Auf was für eine Stuttgarter Mannschaft der VfL trifft, das steht noch nicht fest. Es gibt Gerüchte um mehrere Leistungsträger. Demnach könnte bis zum Ende der Transferfrist mit Konstantinos Mavropanos, Kapitän Wataru Endo und Borna Sosa noch drei Stammspieler den Klub verlassen.

Auch beim VfL ist man mit dem Kaderzusammenbau noch nicht am Ende, wie Patrick Fabian, Sportchef des VfL, erklärte am Donnerstag: "Die Personalplanung ist noch nicht abgeschlossen, das Transferfenster ja auch noch etwas geöffnet. Mal schauen, welche Dynamik da noch in beide Richtungen reinkommt. Es war erstmal wichtig, dass wir diese Planstelle auf der linken Seite besetzen."

So könnte der VfL Bochum beim VfB Stuttgart spielen:

Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Wittek - Daschner - Hofmann, Asano

Es fehlt: Kwarteng (Adduktoren-Beschwerden), Bero (muskuläre Probleme)