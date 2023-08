Testspiele: Gegen West Ham, Bergamo, Straßburg und Co. - So sind die Bundesligisten in Form

Die Fußball-Bundesligisten testeten an diesem Wochenende eine Woche vor dem DFB-Pokal fleißig ihre Form. Ein Überblick.

Während der VfL Bochum gleich zwei Spiele gegen Premier-League-Klub Luton Town absolvierte und mit der ersten Garnitur 2:1 gewann, anschließend mit der vermeintlichen Reserve 1:3 verlor, beließ es die Bundesliga-Konkurrenz der Bochumer bei 90-minütigen Tests. Ein Überblick.

VfL Wolfsburg

Im Rahmen seines Familienfestes hat der VfL Wolfsburg zwei Testspiele gegen ausländische Erstligisten absolviert. In einer mitunter hitzigen Partie gegen den Serie-A-Club US Sassuolo Calcio spielten die Niedersachsen am Samstag 1:1 (1:1). Gegen Celta Vigo aus Spanien verlor Wolfsburg danach 0:1 (0:1).

1. FC Köln

1. FC Köln hat eine gelungene Saisoneröffnungsparty gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart setzte sich gegen den französischen Erstligisten FC Nantes mit 2:0 (0:0) durch. Luca Waldschmidt (51.) und Sargis Adamyan (65.) erzielten die Treffer.

Werder Bremen

Gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg trennte sich Bremen 3:3-Unentschieden. Zur Halbzeit hatten die Franzosen noch 3:2 geführt.

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat sich bei der Generalprobe für die neue Saison mit einem torlosen Unentschieden begnügen müssen. Die Hessen und der englische Premier-League-Club Nottingham Forest boten vor 31 000 Zuschauern am Samstag eine durchaus unterhaltsame Partie, blieben im Abschluss aber ohne Glück.





Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach hat im letzten Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt einen Sieg aus der Hand gegeben. Der fünfmalige deutsche Meister musste sich nach einer 2:0-Führung gegen den französischen Erstligisten HSC Montpellier mit einem 2:2 (2:2) begnügen. Neuzugang Grant-Leon Ranos (30.) und Julian Weigl (34.) trafen im Borussia-Park für die Gastgeber.

RB Leipzig

RB Leipzig ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt gelungen. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am Samstag gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas mit 3:0 (2:0). Lois Openda (24. Minute/34.) traf vor der Pause zweimal für die Sachsen, Benjamin Sesko (56.) legte in der zweiten Halbzeit nach.

FSV Mainz 05

Der FSV Mainz 05 hat seine Generalprobe für die neue Saison gewonnen. Das Team von Trainer Bo Svensson besiegte den englischen Erstliga-Club FC Burnley in einem Testspiel über insgesamt 120 Minuten am Samstag mit 3:0 (1:0). Verteidiger Anthony Caci brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhten Mittelfeldspieler Dominik Kohr (97.) und Stürmer Brajan Gruda (114.).

SC Freiburg

Die Generalprobe des SC Freiburg für die neue Spielzeit ist geglückt. Bei der Saisoneröffnung im Europa-Park Stadion besiegte der Fußball-Bundesligist den italienischen Erstliga-Club FC Empoli am Samstag vor 23.600 Zuschauern mit 2:0 (1:0).

Nachdem Michael Gregoritsch mit einem zu schwach geschossenen Foulelfmeter an Gäste-Torwart Elia Caprile gescheitert war (18.), erzielte Lucas Höler in der 33. Minute die Führung für den SC. Der Stürmer hatte nach einem Rückpass der Italiener erfolgreich spekuliert und wurde vom Empoli-Keeper so angeschossen, dass der Ball ins Tor ging. In der zweiten Halbzeit köpfte Gregoritsch nach einer Ecke zum 2:0 ein (54.), nachdem er bereits zwei gute Chancen per Kopf vergeben hatte.

Freiburgs Kapitän Christian Günter, der sich im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich den Unterarm gebrochen hatte, gab in der zweiten Hälfte sein Comeback. Er war auch noch dabei, als es einen 45-minütigen Nachschlag gab, der auf Wunsch der Gäste als neues Spiel gewertet wurde. Verteidiger Manuel Gulde (27.) erzielte dabei nach einer Ecke das 1:0 für die Badener. Iwo Kaczmarski (31.) glich für Empoli aus, Roberto Piccoli (43.) traf zum 1:2-Endstand.

1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat kurz vor seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga noch mal sein Selbstvertrauen gestärkt. Der Aufsteiger von der Ostalb gewann am Samstag ein Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Club Hellas Verona mit 3:2 (1:2). Kapitän Patrick Mainka (11. Minute), Stürmer Marvin Pieringer (49.) und Torjäger Tim Kleindienst (59.) trafen für das Team von Trainer Frank Schmidt. Die Tore für die Gäste erzielten Milan Djuric (4.) und Cyril Ngonge (25.).

1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin ist für den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal und in der Fußball-Bundesliga gewappnet. Bei der Generalprobe gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo kam die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Samstag zu einem klaren 4:1 (3:1)-Erfolg. Die Tore gegen den Tabellenfünften vergangenen Serie-A-Spielzeit erzielten Aissa Laidouni (8. Minute), Kevin Behrens (25.) und David Datro Fofana (28./51.). Für die Italiener, die nur in der Anfangsphase richtig mithalten konnten, traf Mario Pasalic (33.) zum zwischenzeitlichen 3:1.

Vor 20 065 Besuchern im in den Heimbereichen ausverkauften Stadion An der Alten Försterei ließ Trainer Fischer mit Mittelfeldspieler Brenden Aaronson und Angreifer Fofana zwei der sieben externen Neuverpflichtungen von Beginn an spielen. Im weiteren Verlauf kamen mit Mittelfeldakteur Alex Kral sowie den Stürmern Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann weitere Zugänge zum Einsatz. Mittelfeldmann Lucas Tousart fehlte noch wegen einer Oberschenkelverletzung. Ersatzkeeper Alexander Schwolow blieb auf der Bank. wozi mit dpa