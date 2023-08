VfL Bochum: Vielseitiger Bernardo feiert Samstag sein Debüt - das sagt Letsch

Abwehrspieler Bernardo wird am Samstag für den VfL Bochum gegen Luton Town sein Debüt feiern.

Am Samstag steht für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum die Generalprobe vor dem Bundesliga-Start (Samstag, 19. August, 15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart auf dem Programm.

Es geht in zwei Partien über 90 Minuten gegen Premier-League-Aufsteiger Luton Town. Um 13.30 Uhr steigt die erste Partie über die komplette Distanz, um 16.15 Uhr Spiel zwei.

Und auch Neuzugang Bernardo, der unter der Woche von RB Salzburg verpflichtet wurde, wird 45 Minuten spielen. Am Freitag betonte Trainer Thomas Letsch: "Ich denke er wird schnell fit sein für 90 Minuten. Man sieht sofort, welche Qualität er hat."

Das soll er am besten schon gegen den Premier-League-Aufsteiger zeigen, wenn die Bochumer sich ein gutes Gefühl für den Auftakt beim VfB holen wollen, nachdem die bisherigen Testpartien von den Ergebnissen her nicht so erfolgreich verlaufen sind.

Gegen Kickers Emden gab es ein 9:2, es folgten mit dem 1:3 gegen den SC Verl, dem 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf, dem 3:4 gegen Spezia Calcio und dem 0:1 gegen Parma Calcio vier Niederlagen in Serie.

Letsch erklärte: "Ich will von jedem Akteur sehen, dass er sich zeigen will." Was natürlich auch für Bernardo gilt, der auch verpflichtet wurde, weil er so flexibel einsetzbar ist.

Das macht ihn so spannend Thomas Letsch über Bernardo

Letsch über seinen neuen Abwehrmann: "Das macht ihn so spannend. Er ist ein Spieler, wenn wir von der Viererkette reden, der Innenverteidiger und Linksverteidiger links spielen kann. Er hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt, da sehe ich ihn aber nicht. In der Dreierkette kann er alle Positionen spielen. Und er kann auch auf der Sechs agieren. Wir haben immer über den Ersatz für Anthony Losilla gesprochen, das kann er auch. Aber seine Position, wo wir ihn in erster Linie sehen, das ist als linker Innenverteidiger."

Dort wird er auch bei der Generalprobe - wo Letsch vermutlich in beiden Begegnungen die Dreierkette spielen lassen wird - sein Debüt feiern. cb / gp