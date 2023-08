BVB-Talent wechselt offenbar in die Bundesliga

Ein Talent von Borussia Dortmund steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zu einem Bundesligisten. Dem BVB winkt eine Ablöse.

Nach sieben Jahren im Nachwuchs von Borussia Dortmund steht Nnamdi Collins vor dem Sprung in die Bundesliga - allerdings nicht beim BVB. Der 19-Jährige wechselt offenbar zu Eintracht Frankfurt. Das berichtet Sport1.

Demnach soll der Innenverteidiger einen Vertrag über fünf Jahre bei der SGE unterzeichnen, während die Dortmunder eine Ablösesumme in Höhe von knapp einer Million Euro erhalten. Offiziell bestätigt ist der Transfer bislang nicht.

Collins spielte zuletzt in der U19 des BVB und führte den deutschen Vizemeister als Kapitän aufs Feld. Parallel sammelte er in der abgelaufenen Saison erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Acht Partien bestritt der gebürtige Düsseldorfer für die zweite Mannschaft in der 3. Liga.

Doch für den dauerhaften Sprung zu den Profis reichte es bislang nicht, auch wenn Collins noch Teile der Sommervorbereitung mit dem Team von Edin Terzic absolvierte. Vermutlich wäre Collins als Teil der U23 in die neue Saison gegangen. Die bessere Perspektive sieht der Abwehrmann anscheinend in Frankfurt.

Frankfurt will Collins laut Bericht zunächst verleihen

Dem Bericht von Sport1 zufolge soll Collins nicht sofort bei der Eintracht integriert werden, sondern zunächst für ein oder zwei Spielzeiten verliehen werden und dann zurückkehren. Dafür kämen mehrere Klubs aus dem benachbarten Ausland infrage, heißt es.

Im Werben um Collins soll sich der Tabellensiebte der Vorsaison unter anderem gegen AS Rom durchgesetzt haben. Der deutsche U19-Nationalspieler kommt insgesamt auf 78 Einsätze für die A- und B-Junioren des BVB.

Borussia Dortmund: Transfers im Überblick

Zugänge: Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Marcel Sabitzer (Bayern München), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Ole Pohlmann (eigene zweite Mannschaft), Thorgan Hazard (PSV Eindhoven/Rückkehr nach Leihe)

Abgänge: Jude Bellingham (Real Madrid), Tom Rothe (Holstein Kiel/Leihe), Raphael Guerreiro (Bayern München), Mahmoud Dahoud (Brighton & Hove Albion), Felix Passlack (VfL Bochum), Luca Unbehaun (SC Verl), Nico Schulz, Anthony Modeste (beide Ziel unbekannt)