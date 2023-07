VfL Bochum: Klarer Sieg gegen Oberligisten nach holpriger erster Halbzeit

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel am Ende deutlich gewonnen. Gegen die Kickers Emden aus der Oberliga Niedersachsen gab es in der ersten Halbzeit aber Probleme.

In Gevelsberg startete der VfL Bochum am Dienstagabend die Testspiel-Reihe in dieser Sommer-Vorbereitung. Die Kickers Emden aus der Oberliga Niedersachsen reisten zum Duell an.

Der klaren Favoritenrolle schien der VfL, der mit drei Innenverteidgern um Neuzugang Noah Loosli und sehr flexiblen Außen in die Partie ging, zunächst auch gerecht zu werden. In der Offensive wirbelte Luis Hartwig und sorgte mit zwei Assists für die frühe Führung. Zunächst bediente Hartwig Zoller, der den Ball reinzirkelte (10.), dann legte er quer für Moritz Broschinski, der vollstreckte (21.).

Emden überrascht den VfL vor der Pause

Doch nach der ersten Trinkpause verloren die Bochumer mehr und mehr den Faden. Emden zeigte sich mutiger - und schlug eiskalt zu. Zunächst köpfte Marvin Eilerts nach einer Ecke frei ein (38.), dann nutzte Tobias Steffen einen Fehler im VfL-Aufbau zum 2:2-Ausgleich vor der Pause (42.).

Aufstellung VfL Bochum: 1. Halbzeit: Esser - Passlack, Loosli, Ordets, Römling, Soares - Daschner, Losilla - Hartwig, Broschinski, Zoller 2. Halbzeit: Heufken - Gamboa, Oermann, Masovic, Römling (53. Bozickovic), Antwi-Adjei - Osei-Tutu, Osterhage, Stöger - Hofmann, Holtmann Tore: 1:0 Zoller (10.), 2:0 Broschinski (21.), 2:1 Eilerts (38.), 2:2 Steffen (42.), 3:2 Oermann (49.), 4:2 Hofmann (51.), 5:2 Stöger (56./FE.), 6:2 Hofmann (59.), 7:2 Holtmann (82.), 8:2 Osei-Tutu (84.) 9:2 Antwi-Adjei (85.)

Letsch tauschte munter aus, ließ zunächst nur Moritz Römling auf dem Platz, der kurz darauf aber auch von Niko Bozickovic ersetzt wurde. Die zweite Elf zeigte dann ein anderes Gesicht. Tim Oermann per Kopf (49.) und Philipp Hofmann nach Assist von Christopher Antwi-Adjei (51.) stellten früh die Weichen. Nach einem Foul an Antwi-Adjei traf Kevin Stöger dann per Elfmeter (56.), Hofmann erhöhte nach Vorlage von Stöger nur kurz darauf sogar auf 6:2 (59.).

Torreiche Schlussphase

Nach dem 15-minütigen Feuerwerk kehrte dann zunächst wieder etwas Ruhe ein - im Gegensatz zur ersten Elf ließ die des zweiten Durchgangs allerdings dabei nichts zu.

Kurz vor Schluss legte der VfL dann noch einmal gehörig los. Gerrit Holtmann per Abstauber (82.), Jordi Osei-Tutu nach Balleroberung von Patrick Osterhage (84.) und Antwi-Adjei, der gemeinsam mit Stöger auf seiner linken Seite viel Alarm machte (85.), schraubten das Ergebnis in wenigen Minuten noch einmal auf 9:2 nach oben. Zweistellig sollte es letztlich nicht mehr werden.

Für den VfL steht bereits am Samstag (15 Uhr) der nächste Test an. Dann geht es in die Sportclub Arena zum SC Verl. Aufgrund der Umbauarbeiten dort sind allerdings keine Zuschauer zugelassen.