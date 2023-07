VfL Bochum: Ehemaliger Bundesliga-Profi verstärkt Trainerteam von Letsch

Am Mittwoch (5. Juli) startet der VfL Bochum in die Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Bundesliga - mit einem Neuen an der Seite von Trainer Thomas Letsch.

Bestenfalls sollte der Kader zum Start in die Vorbereitung stehen. Da waren sich alle Verantwortlichen des VfL Bochum nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einig. Zu präsent sind die Erinnerungen an den Sommer 2022.

Damals kamen die Verpflichtungen Häppchenweise, was auch ein Grund für den miserablen Saisonstart gewesen sein dürfte. Dieses Jahr steht beim VfL zumindest ein Gerüst. Veränderungen sowohl bei Zu- als auch Abgängen soll es aber noch geben. Vom 23. bis zum 30. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Südtirol.

Mit an Bord wird dann auch ein neuer Co-Trainer sein. Das erfuhr die WAZ-Redaktion noch vor Trainingsstart und wurde am Dienstagabend vom VfL bestätigt. Chef-Trainer Thomas Letsch bekommt Unterstützung von einem ehemaligen Bundesliga-Profi.

158-facher Bundesligaspieler und Klinsmann-Assistent

Ab sofort ergänz Markus Feldhoff das Bochumer Trainerteam. Damit reagiere Bochum auf die Entscheidung von Co-Trainer Frank Heinemann, seine Tätigkeit im bisherigem Umfang nicht mehr ausüben zu wollen. "'Funny' ist ein VfL-Urgestein mit einem großen blau-weißen Herz", sagt Marc Lettau, Bochums Technischer Direktor.

"Nach knapp vier Jahrzehnten im Profifußball möchte er ein wenig kürzertreten, was verständlich ist. Wir sind derzeit in Gesprächen, welche Möglichkeiten sich ihm eröffnen, im sportlichen Umfeld des Lizenzspielerkaders weiterhin tätig zu sein." Für ihn werde Feldhoff bei Trainingsarbeit, Analyse, Matchvorbereitung und am Spieltag unterstützen. Sein Vertrag läuft für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025.

Der 48-Jährige war zuletzt Trainer beim VfL Osnabrück. Davor assistierte er bei mehreren Vereinen, unter anderem SC Paderborn, Werder Bremen und FC Ingoldstadt. Von November 2019 bis April 2020 war er Co-Trainer von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC.

In seiner Spieler-Laufbahn stehen 158 Spiele in der Bundesliga (25 Tore), 77 davon für Bayer Leverkusen. Weitere Stationen waren im Oberhaus KFC Uerdingen, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg. In der 2. Bundesliga lief er außerdem für den VfL Osnabrück auf. 2008 hing er bei der SSVg. Velbert die Fußballschuhe endgültig an den Nagel.

Bereits zuvor hatte die WAZ gemeldet, dass Björn Kadlubowski zum VfL stoßen wird. Offiziell bekanntgegeben wurde es von Bochumer Seite aber noch nicht. Kadlubowski ist Reha- und Athletiktrainer, studierter Sportwissenschaftler und kommt von Arminia Bielefeld. Parallel arbeitet er als Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln, dazu ist er Doktorand an der Universität Wien.