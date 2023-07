VfL Bochum: Das sind die neuen Trikots

Der VfL Bochum hat die neuen Trikots vorgestellt. Am Mittwoch startet der Klub in die Vorbereitung.

Der VfL Bochum hat die Trikots für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga einen Tag vor dem Trainingsstart vorgestellt. Zumindest das Heim- und das Auswärtstrikot. Ein Ausweichtrikot gibt es bisher noch nicht.

In seiner Mitteilung umschreibt der Klub: "Vonovia Ruhrstadion – Castroper Straße 145“ ist eine Adresse, aber es ist auch viel mehr als das. Es ist unser Zuhause, aber nicht nur durch den Standort, sondern vor allem durch die Menschen, die diesen so einzigartig machen und am Spieltag für einen unvergleichlichen Zusammenhalt und ein blau-weißes Lebensgefühl sorgen. Und dieses Gefühl tragen wir mit, denn wo wir sind, ist Heimspiel! Das ist unser Weg, egal, wohin es geht."

Dies würde sich auch in den neuen Jerseys widerspiegeln, der blaue Dress für zuhause, der weiße Dress für die Auswärtspartien. Der VfL betont mit Blick auf die Heimtrikots: "Bei Heimspielen geht der Weg geradeaus die Castroper hoch, die Linien laufen Richtung Stadion zusammen. Auf dem neuen Heimtrikot unseres Ausrüsters Mizuno in Flutlichtblau markieren die blauen und weißen Streifen genau diesen Weg zum Ziel." Und auswärts werde einfach die Castroper Straße mitgenommen. Dort ist im weißen Trikot das Vonovia Ruhrstadion "mit seinem einzigartigen, markanten Flutlicht und den unverwechselbaren Sichelbindern in das Design eingeprägt."

Die Trikots sind ab sofort im Onlineshop des VfL erhältlich. Ab dem Dienstag, um 15:30 Uhr, können sich VfL-Fans die Trikots in den Fanshops Stadioncenter und Ruhr Park sichern.

Die neuen Trikots sind in folgenden Größen erhältlich:

Für Kinder: 116-164.

Für Erwachsene: S-4XL.

Zudem bietet der VfL in diesem Jahr auch wieder einen speziellen Schnitt für Damen in den Größen XS-XL an. Der Preis hat sich im Vergleich zur Vorsaison nicht erhöht, die Kindertrikots kosten 54,95 Euro, Trikots für Erwachsene sind für 79,95 Euro zu haben.

Hinweis zum Thema Nachhaltigkeit: Alle Trikots sind aus recyceltem Polyester (aus recycelten PET-Flaschen)