Abwehrtalent Soumaila Coulibaly (19) könnte Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Die BVB-Bosse verhandeln mit dem FC Burnley.

Borussia Dortmund winkt ein satter Transfer-Gewinn. Nach Informationen dieser Redaktion verhandelt der BVB mit dem Premier-League-Aufsteiger FC Burnley um einen Wechsel von Abwehrspieler Soumaila Coulibaly (19). Der französische Innenverteidiger soll den BVB zunächst auf Leihbasis in Richtung England verlassen. Nach einem Jahr soll eine Kaufpflicht greifen, die der Borussia rund 15 Millionen Euro einbringen könnte. Zuerst hatte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano über den möglichen Deal berichtet.

BVB-Verteidiger Soumaila Coulibaly kam ablösefrei von PSG

Der BVB könnte mit einem Verkauf einen beachtlichen Transfer-Gewinn erzielen. Coulibaly kam im Jahr 2021 ablösefrei aus der U19 von Paris Saint-Germain nach Dortmund. Durchsetzen konnte sich der französische U-Nationalspieler beim BVB bisher noch nicht. Nur zwei Einsätze bei den Profis konnte der 19-Jährige verbuchen. In der vergangenen Saison lief er zumeist für die Dortmunder U23 in der 3. Liga auf. Im Dortmunder Abwehrzentrum kam er an den etablierten Kräften Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels nicht vorbei.

Sein einziges Bundesligaspiel für die Dortmunder Bundesligaprofis war ein Debüt zum Vergessen. Im April kam Coulibaly im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart beim Stand von 2:0 in Überzahl für den BVB in die Partie. Die Dortmunder verspielten die Führung und mussten sich mit einem 3:3-Remis begnügen. Ein schwerer Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft, den der BVB letztlich denkbar knapp gegen den FC Bayern verlor. Beim dritten Gegentor in der 97. Minute patzte Coulibaly. Er trat über den Ball. Bei Instagram musste er dafür eine Reihe von rassistischen Beleidigungen über sich ergehen lassen.