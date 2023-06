VfL Bochum: Fünfter Neuzugang ist ein Offensiv-Allrounder aus der 2. Bundesliga

Der VfL Bochum hat den nächsten Neuzugang vermeldet. Er kommt vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg an die Castroper Straße.

Der VfL Bochum schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Am Donnerstagabend vermeldete der Bundesligist die Verpflichtung von Moritz-Broni Kwarteng (25). Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg an die Castroper Straße und erhält einen Vierjahresvertrag.

Für den gebürtigen Stuttgarter greifen die Bochumer für ihre Verhältnisse tief in die Tasche. Nach Informationen dieser Redaktion wird eine Ablösesumme fällig, die im Bereich zwischen 800.000 und 900.000 Euro liegt.

„Mit Moritz-Broni Kwarteng haben wir uns schon seit längerem intensiv beschäftigt, insofern ist es umso schöner, dass der Transfer nun vollzogen werden konnte“, sagt Marc Lettau über die Verpflichtung des Deutsch-Ghanaers. Den Spielstil Kwartengs beschreibt er wie folgt: "Er ist in der Offensive variabel einsetzbar, verfügt über ein ausgeprägtes Box-to-Box Play und ist aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit ein zusätzliches belebendes Element für unser Spiel.“

Kwarteng spielte im Herrenbereich in der Reserve des Hamburger SV, ehe er im Januar 2022 zum 1. FC Magdeburg wechselte. Mit dem Ostklub gelang ihm der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Unter dem ehemaligen RWE-Trainer Christian Titz avancierte der 25-Jährige zu einem Leistungsträger im Magdeburger Team. Zehn Tore erzielte er in der abgelaufenen Zweitliga-Saison, drei weitere bereitete er vor. Kwarteng hatte großen Anteil am Klassenerhalt des Aufsteigers. Nun darf der torgefährliche Offensivmann sein Können in der Bundesliga unter Beweis stellen.

Nach Felix Passlack (Borussia Dortmund), Mittelfeldspieler Lukas Daschner (FC St. Pauli), Innenverteidiger Noah Loosli (Grasshoppers Zürich) und Torhüter Niclas Thiede (SC Verl) ist Moritz-Broni Kwarteng der fünfte externe Zugang des VfL Bochum.

Die Kaderübersicht des VfL Bochum

Bis 2024 gebunden: Michael Esser, Danilo Soares, Cristian Gamboa, Jacek Goralski, Anthony Losilla, Kevin Stöger, Philipp Förster, Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano, Philipp Hofmann, Simon Zoller, Ivan Ordets, Jannes Horn, Lys Mousset, Luis Hartwig, Moritz Römling

Bis 2025 gebunden: Manuel Riemann, Erhan Masovic, Mohammed Tolba, Jordi Osei-Tutu, Mats Pannewig

Bis 2026 gebunden: Patrick Osterhage, Gerrit Holtmann, Moritz Broschinski, Tim Oermann

Zugänge: Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich), Felix Passlack (BVB), Niclas Thiede (SC Verl), Mats Pannewig, Mohammed Tolba (beide eigene Jugend), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg)

Abgänge: Vasilios Lampropoulos, Konstantinos Stafylidis (beide unbekannt), Paul Grave (Leihe zum Wuppertaler SV), Marko Johansson (war ausgeliehen vom HSV), Keven Schlotterbeck (war ausgeliehen vom SC Freiburg), Dominique Heintz (war ausgeliehen von Union Berlin), Saidy Janko (war ausgeliehen von Real Valladolid), Pierre Kunde (war ausgeliehen von Olympiakos Piräus), Silvere Ganvoula (BSC Young Boys