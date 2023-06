SpVgg Unterhaching: Platzsturm nach Drittliga-Aufstieg - BVB-Star mittendrin

Die SpVgg Unterhaching ist am Sonntag in die 3. Liga aufstiegen. Bei den Feierlichkeiten dabei: ein Spieler von Borussia Dortmund.

Großer Jubel bei der SpVgg Unterhaching: Nach zwei Jahren in der Regionalliga kehrt der Traditionsverein in den Profifußball zurück. In der Aufstiegsrunde setzten sich die Bayern gegen Energie Cottbus durch. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel machte die Spielvereinigung den Klassensprung mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel am Sonntag perfekt.

Das sorgte für ungehaltene Freude beim scheidenden Trainer Sandro Wagner, der Mannschaft und den Unterhachinger Fans. Nach dem Abpfiff strömten viele Zuschauer auf den Rasen des Alpenbauer Sportparks und feierten den Aufstieg mit einem Platzsturm.

Mittendrin war auch ein Bundesliga-Star: Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Auf Videos ist zu sehen, wie der ganz in weiß gekleidete 21-Jährige auf dem Rasen auf Wagner trifft. Ein Handschlag, eine Umarmung, dann ein kurzer Wortwechsel - vermutlich gratulierte der Dortmunder dem früheren Stürmer zum Aufstieg. Auch Unterhachings Abwehrspieler Markus Schwabl teilte bei Instagram ein Foto von sich und Adeyemi.

Hintergrund: Die Spielvereinigung ist der Jugendklub von Adeyemi. Hier holte er sich zwischen 2012 und 2018 den Feinschliff auf dem Weg zum Profi. Zuvor spielte der gebürtige Münchener im Nachwuchs des FC Bayern, wurde dort aussortiert.

Adeyemi-Transfer zum BVB brachte Unterhaching Geldregen

Mit starken Leistungen in der U19 von Unterhaching machte Adeyemi den österreichischen Topklub RB Salzburg auf sich aufmerksam, wo ihm nach einer Leihe zum FC Liefering der Durchbruch gelang.

Adeyemi hat dem Verein also viel zu verdanken - und andersrum ist es genauso: Als der Flügelflitzer vor einem Jahr für rund 30 Millionen Euro zum BVB wechselte, klingelte auch die Kasse in Unterhaching. Eine Weiterverkaufsklausel bescherte dem Verein Einnahmen in Höhe von über sechs Millionen Euro, die noch steigen könnten. Sollte der BVB Adeyemi eines Tages verkaufen, würde die SpVgg erneut profitieren.

Für den Moment aber freuen sich Klub und Ex-Spieler über den Aufstieg in die 3. Liga. Für Adeyemi war es nach der auf dramatische Weise verpassten Meisterschaft mit Dortmund sicher eine willkommene Ablenkung.