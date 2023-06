Bundesligist VfB Stuttgart setzte sich in der Relegation souverän gegen den Hamburger SV durch. Ein früherer Spieler von Borussia Dortmund spielte stark auf.

So richtig spannend war es in der Relegation zwischen dem Hamburger SV und VfB Stuttgart nur in der ersten Halbzeit des Rückspiels. Nach der 0:3-Niederlage in Stuttgart ging der HSV im Volksparkstadion durch Sonny Kittel bereits in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung und schnupperte am Wunder, welches aber letztendlich ausblieb.

Der VfB siegte in Hamburg mit 3:1 und spielt dadurch in der nächsten Saison weiter in der Bundesliga – auch dank Chris Führich. Der 25-Jährige zeigte speziell im Hinspiel eine überragende Leistung und war beim 3:0-Erfolg an fast jeder Offensivaktion beteiligt. Vom "kicker" wurde er für diesen Auftritt mit der Bestnote 1,0 ausgezeichnet. Er war der beste Spieler auf dem Platz. Auch im Rückspiel war Führich ein Aktivposten, aber trumpfte nicht ganz so auf wie vier Tage zuvor.

Den Weg zur Relegation hatte der 25-Jährige bereits selbst geebnet. Beim Auswärtsspiel in Mainz am 33. Spieltag steuerte Führich ein Tor und zwei Vorlagen zum 4:1-Sieg bei. Durch den Dreier überholte Stuttgart in der Tabelle den FC Schalke 04.

Wenn man die ganze Saison betrachtet, dann gab es beim pfeilschnellen Offensivakteur immer wieder Höhen und Tiefen. Insgesamt war er aber mit fünf Treffern – gemeinsam mit Wataru Endo und Silas – der zweitbeste Torschütze des Bundesligisten. Nur Mittelstürmer Serhou Guirassy (11) war beim VfB noch erfolgreicher.

Bis 2020 spielte Führich noch in der Regionalliga

Dass der in Castrop-Rauxel geborene Führich eine derart wichtige Rolle im deutschen Oberhaus spielen würde, damit hätte wohl nicht jeder gerechnet. In der Jugend wurde der Außenspieler zwar bei Schalke 04 (2006-2013), Borussia Dortmund (2013-Januar 2015) dem VfL Bochum (Januar 2015- Juli 2015) und Rot-Weiß Oberhausen (2015-2017) auf allerhöchstem Niveau ausgebildet, aber trotzdem musste der 1,81-Meter-Mann lange auf seinen Durchbruch warten.

Für die Zweitvertretungen des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund absolvierte Führich zunächst 88 Spiele in der Regionalliga West (15 Tore, 17 Vorlagen).

Im Jahr 2020 folgte dann der Wechsel von der U23 des BVB zum SC Paderborn in die 2. Liga, wo er mit 13 Toren und 7 Vorlagen eine tolle Saison spielte und schließlich eine Saison später vom VfB Stuttgart verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet wurde. Mittlerweile kann der 25-Jährige auf stolze 60 Bundesliga-Partien zurückblicken – und das obwohl er bis 2020 noch in der Regionalliga spielte…