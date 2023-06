3. Liga: Spieler des Jahres soll sich in der Bundesliga durchsetzen

In der abgelaufenen Saison der 3. Liga wurde Nick Woltemade von Aufsteiger SV Elversberg zum Spieler des Jahres gewählt. Nun soll er sich in der Bundesliga beweisen.

31 Spiele, 10 Tore, 9 Vorlagen, Meisterschaft und Aufstieg: Die Bilanz von Nick Woltemade bei der SV Elversberg in der vergangenen Drittliga-Saison liest sich absolut beeindruckend. Die Wahl zum Spieler des Jahres in der 3. Liga entschied er mit 53,89% der Stimmen souverän für sich. Das Leihgeschäft des großgewachsenen Angreifers war für alle Seiten eine gute Erfahrung.

Deshalb hat sich Woltemades Stammklub Werder Bremen dazu entschieden, den Angreifer nicht erneut zu verleihen. Stattdessen soll der 21-Jährige an den Osterdeich zurückkehren und dort "fester Bestandteil unseres neuen Kaders sein", wie Werder-Sportchef Frank Baumann gegenüber der "Deichstube" erklärte.

Woltemade lief bereits elfmal in der Bundesliga auf

Der 1,98 Meter große Woltemade stammt aus der Bremer Jugend und hat bei den Hanseaten auch seine ersten Schritte im Profi-Bereich gemacht. Elfmal lief er für die Bremer in der Bundesliga auf, auch sieben Zweitligaeinsätze in der Aufstiegssaison stehen auf dem Konto. Seine ersten Profitore und sein Durchbruch im Herrenfußball gelangen Woltemade aber erst jetzt bei der SVE, sodass Werder die neue Saison in der ersten Liga zunächst fest mit dem U20-Nationalspieler plant.

Mit welcher Konkurrenz es Woltemade in Bremen aufnehmen und sich bei Trainer Ole Werner empfehlen muss, ist dabei noch nicht klar: Die Zukunft vom Sturmduo Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch ist völlig offen, letzterer kann den Verein durch das Ziehen einer Ausstiegsklausel bis Mitte Juni verlassen. Mit Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) hat Bremen einen Stürmer verpflichtet, Justin Njinmah wird nach einer ebenfalls sehr positiven Leih-Empfehlung bei Borussia Dortmund II zum Profi-Kader gehören.

Der dritte Leih-Rückkehrer Oliver Burke (FC Millwall) dürfte ähnlich wie Eren Dinkci einen schweren Stand haben, Dinkci soll verliehen werden.