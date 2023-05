BVB: Emotionale Hummels-Botschaft - "Wir kommen wieder!"

Die Enttäuschung beim BVB nach der vergebenen Meisterchance ist weiter groß. Routinier Mats Hummels wendet sich mit einer emotionalen Botschaft an die Fans - und gibt ein Versprechen ab.

Zwei Tage ist es nun her als Borussia Dortmund die große Chance auf die Deutsche Meisterschaft verspielte und den Bayern zum elften Mal in Folge den Vortritt lassen musste.

Die Wunden beim BVB sind natürlich immer noch nicht geleckt. Zu frisch ist diese große Enttäuschung.

Doch so langsam versuchen sich die BVB-Profis wieder aufzurappeln. Wie Mats Hummels. Der Abwehrspieler hat sich nach der verspielten Meisterschaft mit emotionalen Worten bei den Fans von Borussia Dortmund für deren Unterstützung bedankt.

"Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht", schrieb der 34 Jahre alte Innenverteidiger auf Instagram. "Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht, wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich."

Ich habe selten erlebt wie eine Stadt, ein Verein so unglaublich auf ein Spiel hingefiebert hat. Umso bitterer, enttäuschender, trauriger und was weiß ich noch war es, dass wir es nicht geschafft haben unseren gemeinsamen Traum wahr werden zu lassen. Mehr kann ich auch mit über einem Tag Abstand dazu noch nicht in Worte fassen. Mats Hummels

Obwohl die Dortmunder mit einem 2:2-Remis gegen Mainz sportlich enttäuschten, wurden sie nach der Partie aufgemuntert. Die Fans im ausverkauften Stadion hatten die Mannschaft anschließend gefeiert und mit Sprechchören aufgebaut. "Und genau das ist Borussia Dortmund. Dieser Zusammenhalt und das gegenseitige Hochziehen nach Misserfolgen und Enttäuschungen", schrieb Hummels, der vor dem 34. Spieltag für eine weitere Saison unterschrieben hatte. Er kündigte an: "Wir kommen wieder!"

Die Dortmunder waren mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern ins Saisonfinale gegangen und hätten mit einem Sieg den Titel sicher gehabt. "Ich habe selten erlebt wie eine Stadt, ein Verein so unglaublich auf ein Spiel hingefiebert hat. Umso bitterer, enttäuschender, trauriger und was weiß ich noch war es, dass wir es nicht geschafft haben unseren gemeinsamen Traum wahr werden zu lassen. Mehr kann ich auch mit über einem Tag Abstand dazu noch nicht in Worte fassen." wozi mit dpa