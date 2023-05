Bundesliga: Sky-Trio um Hamann flüchtet vor Bienenschwarm

Vor der möglichen Meisterparty versammelten sich unzählige Bienen unter anderem um Experte Didi Hamann. Die Feuerwehr musste eingreifen.

Borussia Dortmund muss sich heute (15.30 Uhr/Sky) auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft der Angriffe von elf Spielern des FSV Mainz 05 erwehren – bei der Sky-Berichterstattung vor dem letzten Saisonspiel und der voraussichtlichen Meisterfeier im Signal-Iduna-Park hatten es Moderator Michi Leopold sowie die beiden Experten Didi Hamann und Erik Meijer mit viel mehr Gegnern zu tun: Ein Schwarm Bienen hatte es auf das Trio abgesehen und brachte es bei den Analysen zum BVB immer wieder durcheinander. Sogar die Feuerwehr musste eingreifen.

Wie üblich vor einem Bundesligaspiel postierte sich das Sky-Team auch beim BVB auf dem Rasen, um vorab Taktiken und Personal zu besprechen. Dass Dortmund-Trainer Edin Terzic auch Jude Bellingham wieder im Kader hatte; der 19 Jahre alte Engländer hatte zuletzt zwei Spiele wegen Knieproblemen vollständig verpasst. Dass wie schon am vergangenen Wochenende in Augsburg die gleiche Mannschaft auf dem Platz stehen würde – mit Kapitän Marco Reus also nur auf der Auswechselbank.

Gestört wurden die drei gut eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn vor der Südtribüne aber weniger von grölenden BVB-Fans, sondern von den Tieren. Erik Meijer schaute stets nach oben, ob da noch mehr Bienen kommen würden. Didi Hamann wich immer wieder zurück, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Und Michi Leopold wischte mit seinen Info-Karten immer wieder ein paar Insekten zur Seite.

Am Ende musste sogar die Feuerwehr eingreifen: Die Bienen hatte sich um einen Scheinwerfer von Sky versammelt, offenbar weil sich die Bienenkönigin ins Stadion verflogen hatte. In ihrer Schutzmontur trugen zwei Feuerwehrmänner den Scheinwerfer in der östlichen Ecke aus der Signal Iduna Arena. Michi Leopold, Didi Hamann und Erik Meijer verlegten kurzfristig ihren Standort, die Show für den BVB konnte aber weitergehen.