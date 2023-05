VfL Bochum: Was Stöger aus Berlin mitnimmt, was er gegen Bayer verspricht

Noch 90 Minuten, dann fallen Entscheidungen in der Bundesliga. Der VfL Bochum will den Klassenerhalt, doch es kommt ein harter Gegner.

Das Wellenbad der Gefühle des VfL Bochum biegt auf die Zielgerade ein. Beim letzten Spiel sah es lange nach einer Pleite bei Hertha BSC aus - Rang 17 wäre die Konsequenz gewesen.

Dann gab es den späten Punkt in der Nachspielzeit und am Tag danach den unerwarteten Sieg des VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05. In der Folge startet der VfL vom Relegationsplatz in den letzten Spieltag.

Vor dem Auftritt gegen Bayer Leverkusen sieht Mittelfeldmann Kevin Stöger nur die guten Seiten. "Der Punkt war extrem wichtig. Weil er so spät kam, auch für den Kopf, für die Stimmung. Ohne den Zähler wären wir auf Rang 17. Wir hätten zwar gerne drei Punkte geholt, aber den Schwung vom Ende, den nehmen wir mit, der bleibt im Kopf."

Zumal die Bochumer es nun weiter in der eigenen Hand haben, in der Bundesliga zu bleiben. Und sei es über die Relegation gegen den HSV oder Heidenheim.

Stöger: "Ja, wir haben die 1. Bundesliga in der eigenen Hand. Aber wir gehen nicht in die Partie um zu schauen, was die anderen machen. Wir wollen Leverkusen schlagen, dann sehen wir, was noch so geschieht. Das wird ein extrem hartes Spiel, wo wir nicht nur blind drauflos laufen dürfen. Wir müssen cool bleiben, müssen die richtige Mischung finden. Wir hauen alles rein, das wird auch für jeden gelten, der Fan des VfL ist."

Denn mit Bayer kommt keine Laufkundschaft, auch wenn sie zuletzt angeschlagen wirkten, zum Ende hin nicht mehr so kraftvoll. Zudem haben sie sich gegen Gladbach mit zwei hergeschenkten Treffern und zwei Sperren selbst etwas geschwächt.

Wir sind heiß und brennen, es ging ordentlich zur Sache. Wir wissen, was das Spiel für den ganzen Verein bedeutet Kevin Stöger

Das weiß auch Stöger: "Bei Bayer fehlt der eine oder andere Akteur, da weiß man nicht, welches System spielen sie. Aber wir müssen auf uns schauen, wir wollen aktiv sein, dann sind wir stark."

Und wenn es heißt, dass man so spielt wie man trainiert hat, dann darf man auf eine starke Bochumer Vorstellung hoffen, wie Stöger wissen lässt: "Die Woche war gut. Wir sind heiß und brennen, es ging ordentlich zur Sache. Wir wissen, was das Spiel für den ganzen Verein bedeutet. Deswegen werden wir uns so vorbereiten, damit wir Samstag alles raushauen können."