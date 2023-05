VfL Bochums Hofmann: Hofmann: Gelingt der Klassenerhalt, ist sein persönliches Ziel "scheißegal"

Der VfL Bochum steht vor dem Spiel bei Hertha BSC. Stürmer Philipp Hofmann über den Gegner und sein persönliches Ziel.

Philipp Hofmann vom VfL Bochum ist einer dieser Stürmer mit eingebauter Torgarantie. In den vergangenen vier Spielzeiten traf der 30-Jährige jeweils zweistellig für den Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig in der zweiten und dritten Liga.

In der ersten Bundesliga-Saison seiner Karriere hat Hofmann diese Marke noch nicht erreicht. Weit entfernt ist sie allerdings nicht mehr. Zwei Spieltage vor dem Ende steht er bei acht Toren - und hofft auf weitere. "Das ist natürlich mein Ziel", sagt Hofmann vor dem Gastspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker). "Wenn das klappt, ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es scheißegal - Hauptsache wir bleiben in der Liga."

Womöglich erfüllt sich Hofmann am Wochenende sogar beide Ziele. Dass er zwei Tore gegen Hertha erzielen kann, hatte er im Hinspiel bewiesen. Beim damaligen 3:1-Sieg gelang ihm sein erster Doppelpack in der Bundesliga. Und bei einem Erfolg in Berlin und passenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte der VfL vorzeitig die Liga halten.

"Das wäre natürlich super", sagt Hofmann, dessen Prioritäten aber anders gelagert sind. Das Wichtigste sei, "dass wir unsere Hausaufgaben machen und Hertha schlagen - ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Dann sehen wir weiter."

Während der Verbleib im Oberhaus für die Bochumer also in greifbarer Nähe liegt, steht der Gegner aus der Hauptstadt am Abgrund. Gewinnen die Berliner nicht, steigen sie in die 2. Bundesliga ab.

Wie das Tabellenschlusslicht aufgrund dieses Drucks auftreten wird, sei schwierig zu analysieren, findet Hofmann. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie uns von Anfang an unter Druck setzen werden", glaubt der gebürtige Arnsberger. "Sie müssen ins Risiko gehen und dadurch werden sich Räume für uns ergeben. Die gilt es zu bespielen."

Der Unterstützung ihrer Fans können sich die Bochumer jedenfalls auch im Auswärtsspiel am Samstag sicher sein. Rund 10.000 Anhänger aus dem Ruhrgebiet werden im Olympiastadion erwartet. "Richtig geil, dass so viele kommen werden", meint Hofmann. "Wir fliegen voller Vorfreude nach Berlin und mit so vielen Fans im Rücken wird es sicherlich noch mehr Spaß machen." (mit gp)