Bundesliga: Blitzstart und Doppelschlag - VfL Bochum schlägt Augsburg 3:2

Der VfL Bochum hat das Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 (1:1) gewonnen und klettert auf einen Nicht-Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga.

Der Jubel mit Abpfiff war so grenzenlos, als hätte der VfL Bochum den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht. So weit ist es zwar noch lange nicht, doch der 3:2-Heimsieg (1:1) war ein enorm wichtiger Schritt Richtung Saisonziel.

Angetrieben von einem lautstarken Ruhrstadion legte der VfL einen Blitzstart hin. Philipp Hofmann bediente Christopher Antwi-Adjei auf der linken Seite. Der ließ mit einem Haken seinen Gegenspieler ins Leere laufen und knallte den Ball zum 1:0 ins kurze Eck unter die Latte (2.).

Augsburg war um eine schnelle Antwort bemüht, Bochum boten sich frühzeitig Räume für Konter. Takuma Asano sprintete mit Ball über das ganze Feld, nach Doppelpass mit Anthony Losilla fehlte beim Abschluss dann die Kraft (8.).

Die Gäste setzten dem eine harte Gangart in Zweikämpfen entgegen. Vor allem Losilla und Hofmann mussten ordentlich einstecken. In der 28. Minute hatte Hofmann die große Möglichkeit zum 2:0. Sein Kopfball landete aber nur auf dem Netz. Stattdessen glich der FCA im direkten Gegenzug aus.

Dominique Heintz verlor einen Zweikampf mit Dion Beljo. Der Ball landete bei Arne Maier, der flach ins lange Eck abschloss (29.). Kurz darauf musste Bochum das erste Mal reagieren. Unter Tränen musste der angeschlagene Konstantinos Stafylidis den Platz verlassen (36.). Für ihn kam der widergenesene Kevin Stöger. Der packte kurz vor der Pause den Hammer aus, scheiterte aber an Koubek im Augsburger Kasten (45.).

VfL: Riemann - Janko, Masovic, Ordets, Heintz (Lampropoulos, 89.) - Losilla, Stafylidis (Stöger, 36.) - Asano (Zoller, 76.), Förster (Schlotterbeck, 89.), Antwi-Adjei (Holtmann, 76.) - Hofmann. FCA: Koubek - Bauer (Gumny, 68.), Gouweleeuw, Uduokhai - Maier (Yeboah, 78.), Dorsch, Rexhbecaj (Veiga, 83.), Pedersen - Berisha (Cardona, 68.), Demirovic, Beljo. Tore: 1:0 Antwi-Adjei (2.), 1:1 Maier (29.), 2:1 Gouweleeuw (59.), 3:1 Losilla (61.), 3:2 Yeboah (85.) Gelbe Karten: Stafylidis (4.), Hofmann (50.), Riemann (90.) / Bauer (32.), Gumny (76.) Schiedsrichter: Patrick Ittrich Zuschauer: 24.453

Egal, was Letsch seinen Spielern in der Halbzeit gesagt hatte, es zeigte sofort Wirkung. Mit Wiederanpfiff startete Bochum einen offensiven Sturmlauf, Augsburg stand nur noch hinten drin. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten (51., 53.) war es wieder Antwi-Adjei, der das Ruhrstadion in einen Ausnahmezustand versetzte.

Nach schönem Zuspiel von Stöger wurde seine scharfe Hereingabe von FCA-Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw ins Tor gelenkt (59.). Doch der VfL ließ nicht locker und legte direkt nach. Keine zwei Minuten später wurde ein Fernschuss von Losilla unhaltbar abgefälscht - 3:1 (61.), Ekstase in Bochum.

Augsburg versuchte noch einmal, zurück in die Partie zu finden. Und das gelang in der 85. Minute. Bochum klärte im eigenen Sechzehner nicht konsequent genug. Der Ball rutschte zu Kelvin Yeboah durch, der zum Anschlusstreffer einschob. So hieß es bis zum Schluss zittern, doch der VfL brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Das Ergebnis aus München wurde auf der Anzeigetafel zwar nicht eingeblendet. Doch natürlich wussten alle, dass der FC Schalke mit 0:6 unter die Räder geraten war. Damit klettert Bochum in der Tabelle und steht zumindest bis Sonntag auf einem Nicht-Abstiegsplatz.