Terzic bestätigt: Saison-Aus für BVB-Jungstar

Borussia Dortmund muss ohne einen Youngster in den Bundesliga-Endspurt gehen. Er wurde erneut operiert.

Die Zeit der Entscheidung naht im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. Drei Spieltage bleiben Borussia Dortmund, um den Rückstand von einem Punkt auf Tabellenführer FC Bayern wettzumachen und so die deutsche Meisterschaft zu feiern.

Im Endspurt der Saison kann der BVB allerdings nicht auf Jungstar Jamie Bynoe-Gittens zählen. Der 18 Jahre alte Angreifer steht Trainer Edin Terzic vorerst aus Verletzungsgründen nicht zur Verfügung, das bestätigte der Coach am Donnerstag. Bynoe-Gittens wurde am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate an der Schulter operiert werden. Die Verletzung zog sich der junge Engländer in der Vorwoche im Training zu.

"Die OP ist gut verlaufen. Wir schauen nach vorn und hoffen, dass wir ihm als Mannschaft den nötigen Halt geben können. Damit er nicht nur schnell, sondern auch stärker zurückkommt", sagte Terzic vor dem Heimspiel der Dortmunder gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, RS-Liveticker). "Er wird uns in den nächsten Wochen und Monate nicht zur Verfügung stehen."

Besonders bitter für Bynoe-Gittens: Es ist schon das zweite Mal in dieser Saison, dass er von Schulterproblemen ausgebremst wird. In der Hinrunde hatte er zehn Partien aufgrund einer ähnlichen Blessur verpasst. Nun hat sich der Juniorennationalspieler auf der anderen Seite verletzt. Terzic: "Er ist diesen Weg leider schon mal gegangen mit der anderen Schulter. Gott sei Dank hat er nur zwei Schultern. Wir hoffen, dass es damit erledigt ist."

Bynoe-Gittens erzielte drei Saisontore für den BVB

Bynoe-Gittens gehört seit dem Saisonbeginn fest zum Profikader der Dortmunder. 15 Bundesliga-Einsätze bestritt er bislang, zumeist von der Ersatzbank kommend. Und das erfolgreich, denn seine drei Saisontreffer erzielte er allesamt nach Einwechslung. Mit diesen Joker-Qualitäten kann der Youngster den Borussen in der finalen Phase der Saison nicht mehr helfen. (mit RS)