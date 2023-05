"Physio im Pott": Oberhausener Praxis veranstaltet Spendenaktion - Schalke-Profis mit dabei

Am 9. Mai richtet die Praxis für Physiotherapie "Physio im Pott" in Oberhausen eine Spendenaktion aus. Die Erlöse gehen an das Kinderhospiz Oberhausen.

Am kommenden Dienstag, den 9. Mai 2023, findet in der Oberhausener Praxis für Physiotherapie "Physio im Pott" in der Falkensteinstraße 295 eine Spendengala statt. Bei der Aktion werden die Erlöse des ganzen Tages an das Kinderhospiz Oberhausen gespendet. Von 9 bis 18 Uhr wird das Praxisteam Behandlungen, Personaltrainings und Kältekammer-Anwendungen anbieten. Dabei dürfen die Patienten am Ende selbst entscheiden, wie viel ihnen die Behandlung wert ist und einen beliebigen Betrag spenden. Um eine gute Organisation gewährleisten zu können, bittet die Praxis darum, einen Termin für eine Behandlung zu buchen. Für Praxisinhaber Lucas Brall ist die Spendengala eine Herzensangelegenheit: "Wir veranstalten zweimal im Jahr ein Charity-Event, das Nächste soll in der Weihnachtszeit stattfinden. Dabei geht es uns vor allem darum, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen sowie den Angehörigen etwas Gutes zukommen zu lassen." Die Aktion ist auch eine Art Wertschätzung für die Arbeit, die im Kinderhospiz Oberhausen geleistet wird. Die Einrichtung bietet Familien mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen eine umfassende Unterstützung und Begleitung. Das Hospiz ist auf Spenden angewiesen, um ihre wichtige Arbeit fortzusetzen und den betroffenen Familien helfen zu können. [facebook]https://www.facebook.com/physioimpott/posts/pfbid0fcc9YSPqT82hXoeTXEoiqsL55w1sZGMJgqv2jXypoKjqtmBKGMVH1sUdPRY6PE4Vl?__cft__[0]=AZVw-bKloLyF_xl5NTGeLcpqxD-abz3xxg7AUD2ayXv-MCUpCpz-tvqN1yI4p3O_waQClY-vykrUlkWhe2dTKEru6S8s5OdSTy103Elo-breBPXJdIH2KQtin9Lw1zKYtM0yxu6GctED7G6_PfIwsybdFSMSZqF_lCXL00AWqdycuUgkMW5DQRJlZ2c7gfc1iPZvoDoPOZ1Yi3jxARtmkPZH&__tn__=%2CO%2CP-R[/facebook] Die Praxis "Physio im Pott", die einige Fußballprofis wie Leo Greiml, Thomas Ouwejan (beide FC Schalke 04) oder Sead Kolasinac (Olympique Marseille) behandelt, erhält am Tag der Spendenaktion auch prominente Unterstützung: Einige Profis von S04 und Rot-Weiß Oberhausen werden bei der Veranstaltung vor Ort sein. Neben der Spendengala wird es auch eine Tombola geben, bei der Preise wie unterschriebene Fußballtrikots verlost werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

