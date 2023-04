Bremen-Stürmer Ducksch vor Schalke: "Das Spiel ist für mich was Besonderes"

Werder Bremen gastiert am Samstagabend beim FC Schalke 04. Für SVW-Torjäger Marvin Ducksch, gebürtiger Dortmunder, ist es ein besonderes Spiel.

Unter der Woche musste Werder Bremen noch zittern, am Freitag gab es dann grünes Licht. Marvin Ducksch ist einsatzbereit, wenn die Norddeutschen am Samstagabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker) beim FC Schalke 04 gastieren.

Der Stürmer hatte am Donnerstag erkrankt im Mannschaftstraining gefehlt, meldete sich aber rechtzeitig für das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen zurück. Anders als sein Sturmpartner Niclas Füllkrug. Der Top-Torjäger der Bundesliga (16 Treffer) wird dem SVW verletzt fehlen.

Mit Ducksch erhält Trainer Ole Werner aber eine wichtige Option für den Angriff, immerhin steht der 29-Jährige bereits bei elf Toren und sechs Vorlagen. Mit Blick auf die Quote ist es die mit Abstand erfolgreichste Bundesliga-Saison in der Karriere des schussgewaltigen Offensivspielers.

Und gegen Schalke wird er zusätzlich motiviert sein. Schließlich ist Ducksch ein gebürtiger Dortmunder und startete seine Karriere beim großen Rivalen der Königsblauen. "Alle meine Jungs und meine Familie sind BVB-Fans. Deswegen schlägt da schon noch ein stückweit das schwarz-gelbe Herz", wird er vor der Partie in einem Beitrag auf der Bremer Vereinshomepage zitiert. "Das Spiel ist für mich was Besonderes."

Ducksch durchlief die Nachwuchsabteilung der Borussen und sammelte auch acht Pflichtspieleinsätze für die Profis, in denen er ein Tor erzielte. Deutlich öfter lief er für die zweite Mannschaft des BVB auf (84 Spiele, 36 Tore).

Während Schalke aktuell in großer Abstiegsgefahr schwebt, kann Mitaufsteiger Bremen im Optimalfall schon in der Veltins-Arena den Klassenerhalt klarmachen. Ducksch betont: "Unser Anspruch ist es, immer in jedes Spiel zu gehen, um es zu gewinnen. Und so werden wir es auch am Samstag machen."

Ducksch wird ob seiner Herkunft besonders motiviert sein. Im Hinspiel hatte er Schalke bereits erfolgreich geärgert und den Siegtreffer beim 2:1 erzielt.