Vorhang auf für das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und dem BVB. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel.

Das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund ist eine besondere Partie, in dieser Rückrunde aber ist die Bedeutung noch ein ganzes Stück größer. Der BVB will Deutscher Meister werden, der VfL die Klasse halt - fünf Spieltage vor Saisonende geht es am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) um wichtige Punkte im Endspurt.

Dortmund kann den Vorsprung zu Bayern München für zwei Nächte auf vier Punkte wachsen lassen, der VfL sich indes im Tabellenkeller Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Beide Trainer verzichten im brisanten Duell unter Flutlicht im Ruhrstadion auf Experimente, schicken die zu erwartenden Aufstellungen auf den Platz. BVB-Coach Edin Terzic muss im Vergleich zum Sieg gegen Eintracht Frankfurt (4:0) eine Änderung vornehmen.

Nico Schlotterbeck fehlt verletzt, dafür rückt Niklas Süle in die Startelf. Süle war in der Vorwoche schon nach 35 Minuten für Schlotterbeck in die Partie gekommen. Für Kapitän Marco Reus, der am Donnerstag seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, bleibt in der formstarken Offensive um Julian Brandt in der Zentrale sowie Donyell Malen und Karim Adeyemi auf den Flügeln nur der Platz auf der Bank.

Bochums Trainer Letsch kehrt mit zwei Änderungen zurück zu seiner Stammelf. Jordi Osei-Tutu, der beim 1:5 gegen den VfL Wolfsburg völlig überfordert war, hat es nicht in den Kader geschafft. Cristian Gamboa wird daher wieder auf der rechten Seite verteidigen. Osei-Tutus Kaderplatz nimmt Saidy Janko ein. Die zweite Veränderung: Takuma Asano stürmt für Simon Zoller.

So spielt der VfL Bochum: Riemann - Soares, Ordets, Masovic, Gamboa - Losilla, Osterhage - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - Hofmann

So spielt Borussia Dortmund: Kobel - Guerreiro, Hummels, Süle, Ryerson - Can - Adeyemi, Bellingham, Brandt, Malen - Haller