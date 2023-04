VfL Bochum: Stöger über Elfmeter-Strategien und Freistoß-Glück

Kevin Stöger ist beim VfL Bochum der Mann für die ruhenden Bälle. Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg sprach er über Elfmeter-Strategien und Freistoß-Glück.

Am Samstag (15.30 Uhr, live im RS-Ticker) trifft der VfL Bochum zu Hause auf den VfL Wolfsburg.

Sollte das Team von Trainer Thomas Letsch einen Elfmeter oder einen Freistoß aus aussichtsreicher Position erhalten, wird sich Kevin Stöger die Kugel schnappen. RevierSport hat mit ihm gesprochen.

Nach dem Remis gegen Union Berlin haben Sie recht offen über Ihre Elfmeter-Strategie gesprochen. Müssen Sie das Konzept jetzt ändern?

Natürlich nehme ich mir ab und zu nach dem Training den Ball und frage, ob ein Torwart Zeit hat, ein paar Elfmeter zu schießen. Ich habe natürlich etwas gesagt über meinen letzten Elfmeter (Normalerweise bleibt kein Keeper stehen, sobald du in die Mitte schießt, ist er drin", d. Red.). Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die nächsten Male auch in die Mitte schießen werde. Ich werde weiterhin die Torhüter analysieren und dann hoffentlich den nächsten wieder rein machen.

Zuletzt bei Freistößen fehlten Ihnen zuletzt oft die berühmten Zentimeter, wann fällt das nächste Freistoßtor?

Man sagt ja alle guten Dinge sind drei. Die letzten zwei Freistöße gingen an die Latte, ich hoffe der nächste ist drin. Aber es wäre um so schöner, wenn dieses Tor uns etwas Zählbares bringt, weil wir am Samstag unbedingt punkten wollen. Deswegen ist es auch egal, ob ich das Tor mache oder jemand anderes. Ich will einfach, dass wir ein gutes Spiel machen, vor allem zu Hause, und wir auf jeden Fall mindestens einen Punkt holen.

Der VfL Wolfsburg ist zu Gast. Beim 0:4 im Hinspiel hatte der VfL Bochum keine Chance. Ein schlechtes Omen?

Wir hatten vor kurzem das Szenario mit Leipzig. Da haben wir im Hinspiel ein echt schlechtes Spiel gemacht und verdient verloren. Aber im Heimspiel gewonnen, und zwar verdient. Ich hoffe auf das gleiche Ergebnis gegen Wolfsburg. Da war das Hinspiel auch nicht gut, aber wir haben jetzt die Chance, es wieder gut zu machen und die nächsten drei Punkte zu holen. Dafür werden wir alles tun.

Ein Sieg gegen Wolfsburg wäre ein Meilensteins Richtung Klassenerhalt, worauf kommt es am Samstag an?

Natürlich wären das extrem wichtige Punkte für uns, so gehen wir auch ins Spiel. Wir werden auch wieder unser Spiel durchziehen. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren, sondern unserem Spiel vertrauen, um unsere Leistung zu bringen. Genau so werden wir am Samstag beginnen. Wir wollen aktiven Fußball spielen, den Gegner vor Herausforderungen stellen und ich hoffe, dass wir da vor unseren tollen Fans gemeinsam drei Punkte feiern können.

cm/gp