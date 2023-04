VfL Bochum: Deshalb war sich Stöger beim Elfmeter so sicher

Kevin Stöger bleibt für den VfL Bochum Mister Zuverlässig vom Punkt. Gegen Union Berlin erzielte der 29-Jährige per Elfmeter den Ausgleich - mit etwas Hilfe von außen.

Es herrschte kurze Verwirrung bei den anwesenden Journalisten als Kevin Stöger verriet, wem der VfL Bochum unter anderem den geholten Punkt bei Union Berlin verdanken konnte. Der 29-Jährige hatte einen Elfmeter souverän zum 1:1-Endstand verwandelt - und das sei kein Zufall gewesen. "Ich war davor noch bei 'Nik' drin", gewährte der Torschütze im Anschluss einen Einblick, wie er sich vorbereitet hatte. Gemeint ist Niklas Honnet, Videoanalyst des VfL. "Wir haben gesehen, dass der Torwart (Frederik Rönnow, Anm. d. Red.) relativ schnell springt. Normalerweise bleibt kein Keeper stehen, sobald du in die Mitte schießt, ist er drin." Sie sollten recht behalten.

Es war der dritte Elfmeter, zu dem Stöger in den letzten fünf Partien erfolgreich angetreten war. Und die Belohnung für einen beherzten Start in die zweiten 45 Minuten gegen Union. Eine Umstellung zur Pause habe dabei den Umschwung gebracht. "Wir haben in der ersten Halbzeit mit fünf Spielern aufgebaut, in der zweiten nur noch mit vier."

Im Detail: Während Erhan Masovic, der für den gelbgesperrten Anthony Losilla auf die Sechserposition gerückt war, sich in Hälfte eins im Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger hatte fallen lassen, hielt er in der zweiten Halbzeit seine Position im Mittelfeldzentrum. Stöger und Patrick Osterhage konnten sich dadurch offensiver orientieren und die Außenbahnen besser einsetzen. "Ich glaube, das hat unserem Spiel ziemlich gut getan."

Mit dem erkämpften Punkt ist dem VfL zudem eine Premiere in dieser Saison gelungen. "Wir haben das während der Halbzeit gesagt: Wir können hier etwas mitnehmen. Wir haben es noch nie geschafft." Es war der erste Punktgewinn, den Bochum nach Rückstand geholt hat. "So sind wir auch in die zweite Halbzeit rausgegangen. Wir waren trotzdem selbstbewusst, obwohl du hier hinten liegst."

Das führte zu dem Elfmeter, der den verdienten Ausgleich bedeutete. "Für uns ist einfach wichtig, dass jeder Verantwortung übernimmt. Egal ob vorne, hinten, ob jung oder alt." So wie es auch Stöger mit der Hilfe von 'Nik' getan hat.