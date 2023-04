Als erster Schalke-Profi seit fünf Jahren: Diese Marke könnte Bülter knacken

Schalke-Profi Marius Bülter erzielte beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC seine Saisontore acht und neun. Er könnte als erster Schalker seit fünf Jahren in der Bundesliga zweistellig treffen.

Nahezu alle Spieler des FC Schalke 04 zeigten beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Freitag eine gute Leistung.

Dennoch war es einmal mehr Marius Bülter, der bei den Königsblauen herausstach. Der 30-Jährige steuerte einen Doppelpack zu dem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf bei. Es war sein erster für S04 in der Bundesliga.

Auf die ganze Saison gesehen, schraubte Bülter sein Torkonto auf neun Treffer hoch. Damit ist er mit deutlichem Vorsprung auf Simon Terodde (vier Treffer) der erfolgreichste Schütze der Gelsenkirchener.

Und nicht nur das: Bei noch sechs ausstehenden Spieltagen schickt sich der gebürtige Ibbenbürener an, als erster Schalker seit fünf Jahren auf eine zweistellige Anzahl an Saisontoren in der Bundesliga zu kommen. Das war zuletzt Guido Burgstaller in der Saison 2017/18 gelungen. Elf Treffer trug der Österreicher damals zur Vizemeisterschaft des Revierklubs bei.

In den neun Bundesliga-Spielzeiten der vergangenen zehn Jahre kamen neben Burgstaller nur zwei weitere Schalker auf eine zweistellige Quote: Klaas-Jan Huntelaar traf 2013/14 und 2015/16 jeweils zwölfmal, in der Saison 2012/13 erzielte die Stürmerlegende genau wie Julian Draxler zehn Tore.

Schalke: Die besten Torschützen der letzten zehn Jahre 2021/22: Simon Terodde - 30 Tore (2. Bundesliga) 2020/21: Matthew Hoppe - 6 Tore 2019/20: Suat Serdar - 7 Tore 2018/19: Daniel Caligiuri - 7 Tore 2017/18: Guido Burgstaller - 11 Tore 2016/17: Guido Burgstaller - 9 Tore 2015/16: Klaas-Jan Huntelaar - 12 Tore 2014/15: Eric Maxim Choupo-Moting - 9 Tore 2013/14: Klaas-Jan Huntelaar - 12 Tore 2012/13: Klaas-Jan Huntelaar/Julian Draxler - 10 Tore

Zwei Marken, die Bülter in dieser Saison angesichts seiner aktuellen Verfassung noch übertreffen könnte. Sechs seiner neun Tore erzielte er in den vergangenen sieben Spielen. Ligaweit war nur Frankfurts Randal Kolo Muani (sieben) im Rückrunden-Vergleich gefährlicher.

Seinen eigenen Rekord im Oberhaus hat Bülter damit bereits geknackt - 2019/20 gelangen ihm sieben Treffer für Union Berlin. Nun wackelt auch seine Bestmarke im S04-Trikot aus der vergangenen Aufstiegssaison, die Bülter mit zehn Toren beendete.

Nur für die persönliche Allzeit-Bestleistung wird es wohl nicht mehr reichen. Die stellte Bülter auf, als er 2018 mit 20 Treffern für den SV Rödinghausen zum Torschützenkönig der Regionalliga West avancierte. Dass der frühere Maschinenbau-Student einige Jahre später an einer zweistelligen Quote in der Bundesliga schnuppern würde, war damals noch nicht abzusehen.