VfL Bochum: Kapitän gesperrt - das denkt Losilla vor dem schwierigen Gang nach Berlin

Am Sonntag (17:30 Uhr) tritt der VfL Bochum bei Union Berlin an, die Ausgangslage könnte kaum klarer sein. Zumal der Kapitän ausfällt.

Anthony Losilla würde sich in diesen Tagen sicher gerne auf die Partie am Sonntag an der Alten Försterei vorbereiten. Doch statt 90 Minuten gegen Union Berlin zu spielen, muss der Spielführer des VfL Bochum die Partie als Zuschauer ansehen.

Der Grund: Losilla sah nach einer Rudelbildung als bereits ausgewechselter Spieler gegen den VfB Stuttgart seine fünfte Gelbe Karte. Nun fehlt er in Berlin, dem Gegner, der zuhause noch keine Niederlage kassierte (neun Siege, vier Remis).

Schaut man auf die Auswärtsbilanz der Bochumer (nur zwei Siege), dann wird klar, dass der VfL als krasser Außenseiter nach Berlin fährt. Vor dem Spiel haben wir mit dem gesperrten Losilla gesprochen.

Anthony Losilla, Pleite gegen den Abstiegskonkurrenten und Sperre für Sie. Schlimmer hätte es zuletzt kaum laufen können, oder?

Das stimmt. Wir hatten uns das Ergebnis anders vorgestellt. Die Sperre für mich ist bitter, gerade in der Situation, in der wir uns befinden. Da will man immer dabei sein. Jetzt ist das abgehakt und die Jungs werden auch so gegen Union ein gutes Spiel machen.

Wie war die Stimmung zu Wochenbeginn in der Kabine? Schockzustand oder Trotzreaktion?

Die Stimmung war relativ gut, auch wenn die Enttäuschung noch da war. Wir müssen ja nach vorne schauen. Fakt ist, wir sind über dem Strich, wir haben alles in den eigenen Händen. Daher können wir unser großes Ziel weiter erreichen.

Können Sie sich die extremen Leistungsschwankungen erklären?

Nein, wir wollten gegen Stuttgart auch mutiger starten. In den letzten Partien waren wir nicht konsequent genug.

Jetzt geht es gegen einen Champions-League-Anwärter, fühlen Sie sich als krasser Außenseiter wohler?

Wir haben oft bewiesen, dass wir gegen solche Gegner bestehen können und dass wir uns da manchmal wohler fühlen. Das ist ein Gegner, der eine ähnliche Spielweise wie wir hat. Das wird sicher hart umkämpft. Ein unangehnemer Gegner, doch auch wir können unbequem sein.

Im Hinspiel haben Sie gezeigt, dass auch Union Berlin zu besiegen ist. Worauf kommt es am Sonntag an?

Genau, da haben wir gezeigt, dass wir sie in Schwierigkeiten bringen können. Sie sind seit dem Hinspiel oben geblieben. Und wir müssen so auftreten wie im Hinspiel, das ist ein Schlüssel für uns. cb / gp