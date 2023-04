VfL Bochum: „Wir mussten hart arbeiten" - Masovic und Losilla loben Kampf gegen Frankfurt

Das 1:1 in Frankfurt bedeutet einen wichtigen Punkt für den VfL Bochum. Mit hartem Kampf stemmten sich die Bochumer gegen die anstürmende Eintracht.

Mit dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt hat sich der VfL Bochum zum Start des 26. Spieltags in der Bundesliga einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Das ging vor allem auf Kampf und Einsatz der Bochumer zurück, die mit viel Leidenschaft das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage beendeten.

„Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt gegen einen der besten Gegner, gegen den wir bis jetzt gespielt haben“, war Kapitän Anthony Losilla mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn die Eintracht den VfL immer wieder in Bedrängnis brachte. „Wir haben uns in echte Schwierigkeiten gebracht und hatten keinen Zugriff aufs Spiel. Frankfurt hat es sehr clever gemacht."

Dennoch stand nach 90 Minuten die Punkteteilung. "Unser Plan hat nicht optimal funktioniert, aber wir haben wieder hart gekämpft und nehmen damit den Punkt mit. Es war kein schönes Spiel, aber am Ende zählt nur das", stellte Losilla klar. "Wir haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gespielt.“

Auch seine Kollegen wussten nach Abpfiff um die Wichtigkeit des Unentschiedens. „Wir mussten hart arbeiten und als Team verteidigen“, freute sich Innenverteidiger Erhan Masovic über den Punkt. „Vor allem nach unserem Tor war es sehr schwierig, in der zweiten Halbzeit ging es vor allem um die Defensive, auch wenn wir noch ein paar Gelegenheiten hatten.“

Doch der glückliche Siegtreffer wäre - trotz Kevin Stögers Lattentreffer in Halbzeit zwei - auch ein wenig zu viel des Guten gewesen. „Wichtig ist, dass wir hier heute den Punkt geholt haben. Nächste Woche kommt mit Stuttgart ein wichtiges Spiel, da wollen wir mit unseren Fans drei Punkte holen“, richtete Masovic den Blick bereits auf die kommenden Aufgaben. Mit dem VfB ist am kommenden Sonntag (9. April, 17.30 Uhr) ein direkter Konkurrent Gast an der Castroper Straße.

Auf sein drittes Länderspiel muss der Serbe vorerst warten, er war nicht bei der Nationalmannschaft. „Ich habe die Zeit genutzt, um mich zu erholen und besser in Form zu kommen“, erklärte Masovic. mit gp