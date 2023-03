BVB: Beim Länderspiel ausgewechselt - so ist der Stand bei Schlotterbeck

Beim Länderspiel des DFB-Teams musste Nico Schlotterbeck ausgewechselt werden. So ist der Stand beim Verteidiger von Borussia Dortmund.

Diese Bilder dürfte Borussia Dortmund mit Sorge vernommen haben: Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern wurde BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (2:0) mit einer Bandage am linken Knie ausgewechselt werden.

Doch eine Verletzungspause muss der 23-Jährige wohl nicht einlegen. Bundestrainer Hansi Flick gab am Samstagabend Entwarnung: "Der Arzt hat signalisiert, dass alles in Ordnung ist."

Das wichtige Duell mit dem FC Bayern am kommenden Samstag (1. April, 18.30 Uhr), in das Dortmund als Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung geht, ist also nicht in Gefahr.

Und Flick plant schon am Dienstag wieder mit Schlotterbeck. Dann steht der Härtetest gegen die belgische Nationalmannschaft an (20.45 Uhr). Belgien war am Freitagabend mit einem souveränen 3:0 in Schweden in die EM-Qualifikation gestartet. Stürmerstar Romelu Lukaku erzielte dabei einen Dreierpack. (mit RS)